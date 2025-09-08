Ravella inicia este mes el arreglo del talud del parque Valdés Bermejo

El Concello de Vilagarcía tiene previsto empezar a mediados de este mes importantes obras, valoradas en más de 775.000 euros y relacionadas con servicios básicos, además del arreglo del talud del parque Valdés Bermejo tras varios años en mal estado por un temporal.

Desde Ravella detallaron que se trata de las mejoras previstas en la infraestructura de saneamiento de Vilar Ponte (Os Duráns) y un tramo de la avenida Rosalía de Castro. Ambas tienen un plazo de ejecución de tres meses.

En cuanto a la reparación del talud que conecta el Valdés Bermejo con Castro Alobre es de dos meses. Cabe recordar que lleva derruido desde hace cinco años. En este caso, los trabajos obligarán a cortar de manera temporal el paso y a delimitar la zona .

Las mismas fuentes explicaron que el gobierno local también tiene está previsto contratar en el mes de octubre los lotes 1 y 2 del plan de asfaltados y la ampliación del saneamiento en Muíños (Cea).