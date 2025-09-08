Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya solo quedan exentos de biotoxinas 3 de cada 10 polígonos de bateas

Hay 36 clausurados y 16 aptos para la extracción

Las rías de Pontevedra y Vigo están cerradas por completo

La directora del Intecmar, Covadonga Salgado, y la conselleira de Mar, Marta Villaverde.

La directora del Intecmar, Covadonga Salgado, y la conselleira de Mar, Marta Villaverde. / Iñaki Abella

Manuel Méndez

Arousa

La consolidación del anticipado episodio tóxico otoñal que afecta a las rías gallegas hace que a estas alturas solo tres de cada diez polígonos bateeiros sean aptos para extraer moluscos bivalvos.

Las biotoxinas cerraron ya absolutamente todas las bateas de las rías de Vigo –con doce polígonos ahora paralizados– y Pontevedra, con ocho clausurados temporalmente.

También los están once en Arousa, tres de Muros-Noia, el de Baiona y el de Camariñas.

Esto es tanto como decir que, a la espera de nuevos resultados analíticos en el Intecmar, el mejillón solo puede retirarse –al menos así era hasta esta tarde– en los dos polígonos de Sada, trece de los situados en la ría de Arousa y en el Noia A.

Ya se había explicado en FARO que este episodio comenzó con un cóctel de biotoxinas lipofílicas del género diarreico (DSP, por las siglas de Diarrhetic Shellfish Poison), amnésica (ASP, por las siglas de Amnesic Shellfish Poison) y paralizante (PSP, Paralytic Shellfish Poison).

