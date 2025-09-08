Ya solo quedan exentos de biotoxinas 3 de cada 10 polígonos de bateas

La consolidación del anticipado episodio tóxico otoñal que afecta a las rías gallegas hace que a estas alturas solo tres de cada diez polígonos bateeiros sean aptos para extraer moluscos bivalvos.

Las biotoxinas cerraron ya absolutamente todas las bateas de las rías de Vigo –con doce polígonos ahora paralizados– y Pontevedra, con ocho clausurados temporalmente.

También los están once en Arousa, tres de Muros-Noia, el de Baiona y el de Camariñas.

Esto es tanto como decir que, a la espera de nuevos resultados analíticos en el Intecmar, el mejillón solo puede retirarse –al menos así era hasta esta tarde– en los dos polígonos de Sada, trece de los situados en la ría de Arousa y en el Noia A.

Ya se había explicado en FARO que este episodio comenzó con un cóctel de biotoxinas lipofílicas del género diarreico (DSP, por las siglas de Diarrhetic Shellfish Poison), amnésica (ASP, por las siglas de Amnesic Shellfish Poison) y paralizante (PSP, Paralytic Shellfish Poison).