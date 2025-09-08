O Salnés reabre los colegios con obras de calado en marcha y varias demandas

El curso arranca hoy y los Concellos arousanos llevan días poniendo a punto los centros educativos para un óptimo regreso a las aulas. En su mayoría, se ha tratado de trabajos menores, pero este año habrá colegios que convivirán con proyectos de mayor calado, como la ampliación del CEIP San Tomé de Cambados o la construcción del pabellón polideportivo del Sestelo de Baión (Vilanova).

Unos 13.000 menores de tres a 16 años de edad tendrán que retomar la rutina escolar y los Ayuntamientos han destinado importantes cantidades de dinero a realizar reparaciones, desbroces, pintados y alguna dotación en las instalaciones cuyo mantenimiento le corresponde.

Así lo comunicaba estos días el gobierno local de Meis y el de Ribadumia, que daba por finalizadas las tareas, tanto en los Centros Rurales Agrupados como en el CPI Julia Becerra Malva y en los lugares donde se localiza el servicio de conciliación familiar de la Escola de Ocio y el Plan Madruga, así como en el comedor escolar.

Vilanova ha dedicado unos 40.000 euros en la puesta a punto de estos centros y además, en este municipio se está ejecutando un proyecto muy demandado en los últimos años por la comunidad escolar como es la construcción de un nuevo pabellón en Baión.

Los estudiantes del San Tomé de Cambados también tendrán que convivir este curso con las obras porque se está ejecutando el proyecto de casi un millón de euros para ampliarlo en una planta más. Aunque se está realizando en un extremo, la dirección y el profesorado buscaban estos días la forma de reorganizar el comedor.

Con todo, no faltan demandas como el conflicto por los horarios en Rubiáns (Vilagarcía), que incluso motivó una concentración de protesta este sábado, o la reclamación de una reforma integral en el CEIP Torre-Illa a la Consellería de Educación, que tiene otros proyectos en la comarca.

Así, a los mencionados hay que sumar la ampliación del Rosalía de Castro, en O Grove, que ha licitado por 1,7 millones; la ampliación del Arealonga de Vilagarcía, que ha movilizado una partida de 713.000 euros, o que en el colegio de Coirón (Meaño) se harán actuaciones en las cubiertas, falsos techos y la iluminación, por valor de 205.000 euros, mientras que en el Julia Becerra Malvar, de Ribadumia, se va a reformar el tejado con 231.000 euros.