Meaño contrata por 455.000 euros la obra de la calle Herminia Fariña

La mesa de contratación ha propuesto a la firma pontevedresa Caldevergazo S.L. la adjudicación del proyecto «Nuevo trazado de la Rúa Herminia Fariña» de Meaño. De las once empresas presentadas a concurso, la suya era la segunda más baja, por un montante de 455.928 euros, rebajando en 66.180,01 euros los 522.108 del proyecto redactado por la coruñesa Enurcoin, lo que supone un merma porcentual del 12,6 por ciento.

Todas las aspirantes rebajaban el presupuesto, lo que iba entre los 67.144 euros de la oferta más baja y los 26.367 de la más alta. A pro del fallo en Cardevergazo S.L jugó su propuesta de anticipar la finalización de la obra, un criterio que, en esta ocasión pesaba lo suyo, condicionado por el hecho de que esta calle es la que sirve de acceso al CEIP de Coirón y se trata de entorpecer lo menos posible por la obra.

En esta ocasión, sobre un plazo técnico de partida que era de seis meses, se otorgaba hasta un máximo de 32 puntos a aquellas firmas que comprometieran un plazo de dos meses, a razón de 2 puntos por semana de anticipación. Así las cosas la oferta Cardevergazo S.L. rebajaba el plazo de entrega en 8 semanas, mientras que la oferta más baja en lo económico sólo anticipaba 16 días la entrega, lo que resultó determinante en el fallo.

En esencia, la obra acometerá el ensanche de la calle para un tráfico más fluido y seguro, además de humanizarla y reducir el arco de las dos curvas que tiene, entre otros detalles.