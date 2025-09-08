La jueza decreta libertad para el investigado por la muerte de su madre

La jueza del Tribunal de Instancia de Vilagarcía, plaza 2, acordó ayer la puesta en libertad del joven de 22 años investigado por la muerte de su madre, ocurrida el pasado viernes en un piso del centro de Vilagarcía.

La medida, anunciada a media tarde de ayer lunes por el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se produce porque el joven permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, y su estado de salud sigue siendo tan grave que en estos momentos no es posible ni leerle sus derechos ni tomarle declaración.

La jueza de Vilagarcía que ha asumido este trágico caso por estar de guardia cuando ocurrieron los hechos ha tenido que acordar la puesta en libertad del investigado puesto que la legislación española establece un plazo máximo de detención, que no se puede superar.

En otras condiciones, una persona detenida tiene que ser puesta a disposición de la autoridad judicial en un plazo de tiempo que, por lo general, no puede superar las 72 horas. En ese momento, el juez debe decidir, de acuerdo a las pruebas obtenidas por las fuerzas de seguridad y a la declaración del investigado, si ordena su ingreso en prisión o lo deja en libertad.Pero en esta ocasión es imposible completar así el procedimiento debido al grave estado de salud del joven, que se tiró al vacío desde un tercer piso.

En cualquier caso, el TSXG añade que la jueza de Vilagarcía ha remitido un oficio al hospital de Vigo para que comunique al Juzgado cualquier cambio en la situación médica del paciente. También ha advertido a la Policía Nacional de que debe asegurar la puesta a disposición del investigado ante la jueza «cuando se den las condiciones para poder hacerlo».

El investigado, de 22 años, es el principal sospechoso de la muerte violenta de su madre, una mujer de 61 años.