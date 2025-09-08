Embelecer Valga: la representación del orgullo vecinal

Uno de los eventos más destacados del verano en la comarca es el concurso Embelecer Valga. Se trata de un certamen en el que el Concello busca incentivar a la población a cuidar y preservar diferentes zonas y espacios comunes del municipio.

Para ello, les aportan los materiales necesarios y son los propios vecinos los que realizan estas rehabilitaciones, reformas o decoraciones.

En esta edición se realizaron 29 actuaciones, divididas en las dos categorías que distingue la organización: obras nuevas y mantenimiento.

A la primera de las secciones se presentaron tan solo cuatro proyectos, ya que consiste en un tipo de trabajo más costoso.

La plaza do Souto, repleta de colores. | FdV

Sin embargo, en cuanto a las actuaciones de mantenimiento, se realizaron 25, por lo que se considera la categoría más representativa del concurso.

Se llevaron a cabo multitud de trabajos, desde la mera limpieza de espacios como parques o fuentes hasta acondicionamiento o decoración de los mismos. Se trata de un certamen en el que participan valgueses de todas las edades.

Previo a la participación, los participantes deben cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos es la entrega de un reportaje fotográfico del estado en el que se encuentra el lugar en el que se llevarán a cabo las actuaciones.

Trabajos sobresalientes

Algunos de los proyectos más destacados son la recuperación de la zona de juegos infantiles de Raxoi, que se llevó el primer premio de la categoría «Obra nova».

Ese consistió en la restauración de la zona, en especial de una jardinera que quedó completamente decorada con varios tipos de flores, piedras y otros elementos.

La curiosa fuente del parque de Laceiras. | FdV

Otra de las acciones más reconocidas se dio en el parque de Laceiras, con el acondicionamiento del mismo, resaltando su peculiar fuente de granito con inspiración prehistórica.

Su diseño evoca a los típicos petroglifos que están repartidos por todos los rincones de la comunidad gallega, convirtiéndolo en un gran atractivo de la zona.

La plaza do Souto recibió, como otros lugares, trabajos de acondicionamiento. Una de sus jardineras se redecoró con piedras blancas, una pequeña palmera y varias flores de distintas tonalidades.

Además, «el cielo de la plaza» se pintó de colores con más de una decena de cuerdas que portan trabajos de papiroflexia con los colores del arco iris. Incluso, se construyó una mesa de madera con un banco anexionado a cada lado, protegidas por una estructura con varias vigas, también de madera.