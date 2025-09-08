Los depuradores de moluscos, camino de facturar 500 millones de euros, buscan nueva directiva

La Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade), con sede en el edificio Mexillón de Galicia (Vilagarcía), busca nueva junta directiva.

Lo intentó durante las últimas semanas, pero el viernes se cerró el plazo de presentación de candidaturas sin que nadie se mostrara dispuesto a asumir la responsabilidad de esta importante entidad.

Es por ello que en cuestión de tres meses volverán a celebrarse elecciones, con la esperanza de que, esta vez sí, alguien pueda tomar el relevo de una directiva presidida por Tito Fariña que lleva ocho años al frente de la organización y dice necesitar un relevo.

El interior de una depuradora de moluscos arousana. / FDV

Este proceso electoral tiene mucho más peso de lo que algunos pueden imaginar, ya que Agade es una entidad con un potencial enorme, integrada actualmente por alrededor de sesenta empresas y que va camino de facturar este año en torno a 500 millones de euros.

Toda la cadena

Y eso a pesar del lastre que supone la pérdida de productividad de las rías gallegas, que ha sabido compensar con la entrada en todo tipo de negocios, servicios o sectores del mar.

Tanto es así que Agade prácticamente cierra el ciclo, desde la obtención del marisco hasta su entrega al consumidor final, pasando por la depuración propiamente dicha, transporte, comercialización e incluso el envasado y/o la transformación.

Constituida en 1979 y considerada la «organización nacional de referencia para el sector» –especialmente el de los moluscos bivalvos–, Agade dice representar y defender «los intereses de la cadena de valor vinculada a la depuración y comercialización de los productos del marisqueo y de la acuicultura».