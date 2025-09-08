Denuncian la marcha de un conductor tras un accidente

Un particular alertó ayer al 112 Galicia de un accidente de tráfico en Meis con el resultado de una persona herida leve e informando de que, en ese momento, el otro conductor implicado había abandonado el lugar.

El siniestro ocurrió sobre las 10.27 horas y consistió en una colisión entre dos coches en la carretera EP-9402 a su paso por Nogueira. Desde la central se movilizó a los servicios de emergencias y sanitarios.