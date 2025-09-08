La cofradía de Carril confirma la caída de ventas en su lonja tras la marcha de los parquistas

La cofradía de pescadores de Carril ha remitido a sus asociados un comunicado interno en el que viene a confirmar el difícil momento que atraviesa su lonja desde que la Organización de Productores Pesqueros (OPP-89) dejó de vender toda su producción en este puerto.

Sucede, como ya explicó FARO DE VIGO en su momento y viene advirtiendo desde hace años, porque ahora el grueso de los parquistas de la OPP-89 venden a través de la lonja de contratación de Vilaxoán, utilizando como punto de descarga y comercialización el centro de clasificación que la propia OPP-89 habilitó en el muelle vilagarciano de O Ramal.

Desde el 12 de agosto

El pósito explica ahora a sus asociados que desde el pasado 12 de agosto, cuando la OPP-89 Parquistas de Carril puso en marcha su lonja de O Ramal, en la «rula» carrilexa «venimos subastando tres, cuatro e incluso cinco veces más» que la citada organización, presidida por José Luis Villanueva.

Pero esto no se debe a que se dispararan las capturas del marisqueo, ni mucho menos, sino a que desaparecieron las subastas de buena parte de los parques de cultivo, ahora computadas en Vilaxoán.

La lonja de Carril. / Noe Parga

Pesca de Galicia

De este modo la cofradía de Carril viene a avalar lo explicado por FARO la semana pasada, cuando en base a datos de la plataforma tecnológica Pesca de Galicia ya se dejó claro que mientras su lonja pierde peso, la de Vilaxoán gana enteros, de ahí que en agosto esta última multiplicara su volumen por siete y triplicara sus ingresos respecto al mismo mes de 2024.

Baste recordar que el mes pasado, coincidiendo con la puesta en marcha del centro de clasificación, manipulación, envasado, almacenamiento y venta de bivalvos de Parquistas de Carril en O Ramal, la lonja vilaxoanesa alcanzó las 21 toneladas de producto y los 234.000 euros, mientras que en agosto de 2024 habían sido 3,6 toneladas y 70.000 euros.

Presentación de las naves de Parquistas de Carril, en O Ramal, el pasado mes de febrero. / Iñaki Abella

De igual modo, en Pesca de Galicia queda de manifiesto que Carril pasó de 127 toneladas de producto en agosto de 2024 (1,7 millones de euros) a solo 83 toneladas en agosto de 2025 (1 millón de euros).

Destacaban entre las descargas apenas 67 toneladas de almeja japónica (885.000 euros) vendidas en la «rula» carrilexa, donde un año antes se habían despachado 116 toneladas (1,6 millones).

Y esa tendencia a la baja parece mantenerse, ya que en la primera semana del mes en curso salieron de Carril apenas 8 toneladas de mercancía (126.000 euro), cuando en la primera semana de septiembre de 2024 habían sido 25 toneladas (290.000 euros).

La lonja de O Ramal. / Iñaki Abella

En cualquier caso, hay que insistir en que todos estos son datos oficiales de la plataforma Pesca de Galicia, que maneja la cifras que le remiten cofradía y lonjas, y que desde el pósito carrilexo animan a consultar.

Aquellos que lo hagan pueden comprobar por sí mismos la difícil situación en la que parecen situarse la lonja y la cofradía de Carril, ya con ventas casi exclusivamente limitadas a los mariscadores y algunos parquistas de la OPP-89 o ajenos a ella.

De ahí, quizás, que la semana pasada salieran de Carril poco más de 6 toneladas de almeja japónica (103.251 euros) cuando en la primera semana de septiembre de 2024 habían sido 22,5 toneladas (262.000 euros).