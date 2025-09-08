Los coches clásicos rugen en la II Concentración de Meis

Meis se convirtió ayer en escaparate de grandes joyas de la automoción con la celebración de la segunda edición de su concentración de clásicos en la que participaron unos 70 turismos anteriores a 1980.

Así, se pudieron ver ejemplares destacados, como un Mercedes de 1948, y sobre todo, se disfrutó de una jornada de confraternidad entre los amantes de estos históricos. El Concello colabora con esta cita que incluyó una ruta y una visita al Pazo de Quintáns.