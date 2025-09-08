El Carreirón 10K: un rompepiernas de postal

La Carreirón 10K de A Illa es una carrera bonita donde las haya, pero también durilla, como se dice en el argot runner. Y no solo por las salvajes cuestas de Con do Navío o Area da Secada, sino también por su perfil, en forma de dientes de sierra, y por la variedad de un recorrido que alterna tramos de asfalto con caminos de tierra o la machacona piedra de O Cantiño. Son, con justicia, 10 kilómetros tan bonitos como rompepiernas.

La jornada, organizada por la Fundación Deportiva Municipal de A Illa, arrancó muy temprano con la carrera de cadetes y juveniles. Ya fuese por lo madrugadora de la cita, a las 9.30 horas de la mañana, o porque el día había amanecido con cara de pocos amigos, solo se presentaron seis corredores en la línea de salida. En menos de diez minutos completaron los dos kilómetros de su circuito, y tras ellos salieron los alevines e infantiles.

Pablo Otero ya toma ventaja. | Iñaki Abella

Poco a poco, a medida que el cielo se iba despejando y el sol empezaba a calentar, el entorno del Concello de A Illa ya comenzaba a llenarse con los corredores de la prueba absoluta. Algo menos de 300 deportistas estaban inscritos en esta séptima edición de la Carreirón 10K.

La prueba salió en dirección a Castelao y la avenida da Ponte, con los corredores buscando un equilibrio entre las ganas de apurar aprovechando la parte más benigna de todo el recorrido con la necesidad de guardar un poco de gasolina para la parte más dura de la carrera, que comienza poco después de salir del paseo de O Cantiño y tomar la senda litoral que conduce al faro de Punta Cabalo.

Es esa, sin duda, la parte más impresionante de la carrera para los que buscan paisajes en este tipo de mañanas; para los demás, es el momento en el que las piernas empiezan a pesar como plomos y los pulsómetros se aceleran.

Corredores en la senda próxima a Cabodeiro. |

No mentía a nadie el expresidente de Dorna, Salvador Allo, cuando a los pies del muro del Con do Navío, animaba a los corredores diciéndoles que, «veña, que xa só queda o máis duro». Una pizca de humor justo antes de unos cuantos minutos de puro sufrimiento, que solo se alivian pasado el campo de fútbol de A Bouza.

Los corredores bajaban después de nuevo hacia el Concello. Allí, el isleño Pablo Otero, del Terra, Adestramento e Saúde, hizo buenos los pronósticos y ganó la carrera con más de dos minutos de ventaja sobre el segundo clasificado. Otero completó el circuito en 34 minutos y dos segundos, a un ritmo de 3 minutos y 24 segundos el kilómetro, alzándose con la victoria por segundo año consecutivo. En mujeres, ganó Marina Mullunesh, de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, que hizo 41 minutos y 23 segundos (4’08’’ el kilómetro).