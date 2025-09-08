La cantera de campaneros de O Salnés vive una visita especial a la Catedral

El alumnado de los cursos de toque de campana impartidos en Cambados disfrutaron este fin de semana de una visita nocturna muy especial a la Catedral de Santiago. Fue gracias a la Asociación de Campaneiros de Galicia que impartió estas formaciones y quiso así premiar la asistencia, sobre todo de los pupilos más jóvenes.

Desde la organización se mostraron satisfechos con el resultado de esta experiencia, pero sobre todo de ver «las caras de los más pequeños, futuros campaneros. Se nota que hay relevo generacional y cantera».

Este era el propósito de este programa de cursos, mantener vivo un arte que está catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Empezaron en junio en la parroquia cambadesa de Santa Mariña y luego lo extendieron por otros municipios gallegos.

Más de una veintena de personas se anotaron y entre ellas había un importante número de niños y jóvenes, que acudieron a la excursión de Santiago con sus familias. No fue una visita cualquiera, el grupo tuvo la oportunidad de conocer lugares reservados a visitas especiales y de subir a lo más alto del templo compostelano.

Cabe recordar que la asociación gallega también les ofreció dar el toque en el San Benito de Cambados y de otras festividades de la comarca de O Salnés. La entidad espera seguir con los talleres ahora que ha pasado el verano y también seguir con la catalogación de todas las campanas de Galicia.