El BNG de Valga reclama aceras en el nuevo viaducto de Castiñeiras

El nuevo viaducto de Castiñeiras, construido para suprimir dos pasos a nivel de la línea Redondela-Santiago, ya está en servicio tras una inversión de 3,5 millones de euros sufragada en su mayor parte por Adif. Sin embargo, la infraestructura genera polémica en la oposición.

El BNG municipal denuncia que «carece de aceras, pese a que el proyecto incluía bandas peatonales de 1,80 metros para garantizar la seguridad vial».

«Vecinos y oposición critican que el puente, pensado solo para vehículos, obliga a los peatones a desplazarse hasta otros pasos más lejanos, uno de ellos con problemas de inundaciones», señalan los nacionalistas.

El partido liderado por Fran Devesa cuenta que reclamará que «se cumpla lo prometido».