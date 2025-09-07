Vilagarcía despide el verano con el cierre ‘sine die’ del albergue y A Concha vetada al baño

Vilagarcía no está teniendo una buena recta final del verano. A la prohibición temporal del baño en la playa de A Concha, por una concentración elevada de la bacteria E. coli, se ha sumado en las últimas horas el cierre provisional, pero sin duración determinada, del albergue de peregrinos de Carril, que abrió sus puertas a principios de julio. El edificio tiene casi tres de años de construcción, pero se han registrado desprendimientos en el forjado del techo.

Turismo de Galicia tomó la determinación de manera preventiva, para garantizar la seguridad de los usuarios y trabajadores. La medida es indefinida hasta conocer el resultado de un informe con las reparaciones que son necesarias.

Su decisión pilló por sorpresa al Concello que, cabe recordar, le cedió la gestión del servicio el pasado mes de marzo, momento en que también se puso fin a dos años de disputas institucionales que frenaron su puesta en funcionamiento.

El alcalde, Alberto Varela, hablaba ayer de «falta de lealtad institucional», asegurando que se había enterado del cierre a través de los medios de comunicación y lamentando la «falta de comunicación oficial» por parte de la Xunta. Asimismo defendió el estado en que entregaron las instalaciones: «Entiendo que, como en todas las construcciones, puede haber vicios ocultos, pero había informes favorables tanto de la Xunta como del Concello cuando se recepcionó la obra».

Para el regidor, el arreglo le corresponde a la administración autonómica, pero no dudarán en «colaborar» si es necesario porque «lo importante es que vuelva a abrir cuanto antes», declaró a preguntas de los medios.

Revisión técnica

Por ahora, se desconoce cuánto durará esta medida cautelar, adoptada por la agencia autonómica, que tiene en su red de albergues oficiales el establecimiento vilagarciano, bautizado con el nombre de un benefactor carrilexo, Andrés Fernández García, impulsor de la primera escuela y el primer consultorio médico.

En un comunicado detalla que el problema es que se ha certificado el «desprendimiento de unas porciones de forjado del techo» después de una revisión realizada por técnicos del Xacobeo y de una empresa externa especializada, así que «se recomienda su cierre de manera provisional para evitar cualquier tipo de peligro para los usuarios y garantizar la seguridad de las personas».

La administración autonómica aún no da plazos porque está a la espera de que esa firma le entregue un informe definitivo que «será lo que determine las medidas reparatorias necesarias para garantizar una apertura y un funcionamiento seguro».

Así las cosas, de momento, Turismo de Galicia no expone qué ha podido suceder para que un edificio nuevo tenga semejantes problemas. Cabe recordar que se terminó en noviembre de 2022 y que fue construido por el Ayuntamiento de Vilagarcía con 600.000 euros provinciales. El propósito era impulsar, sobre todo, las rutas marítimas xacobeas. Abrió sus puertas hace dos meses con un tímido arranque, pero celebrado por las autoridades, sobre todo porque su puesta en funcionamiento se había demorado mucho por los tiras y aflojas entre las administraciones.

Antecedentes

Ravella quería que entrase a formar parte de la red pública gallega y que asumiese su gestión, pero, en un principio, la Xunta se negó, alegando que tendrían que haberle consultado, pues son ellos quienes determinan dónde hay necesidad de este tipo de centros siguiendo unos criterios técnicos. Sin embargo, finalmente, ambas partes enterraron el hacha de guerra y se firmó el acuerdo de cesión.

Y en cuanto a la situación en la playa, el Ejecutivo local espera tener entre el lunes y el martes el resultado de las últimas analíticas que determinen si el episodio de contaminación fecal por encima del nivel recomendado ya ha pasado y se puede reabrir al baño.

El Concello da un paso «importante» para el proyecto de ampliación de la EDAR

La Xunta de Goberno local dio luz verde este lunes al anteproyecto de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), lo cual supone «un importante paso adelante con el que Vilagarcía está más cerca de contar con una infraestructura renovada», destacaron desde el Concello.

Las mismas fuentes detallaron que Augas de Galicia remitió la documentación para su supervisión por parte del gobierno y los técnicos municipales, en el marco del convenio de colaboración firmado el pasado mes de julio. La previsión que maneja el ente autonómico, responsable del procedimiento y de las labores, es que las obras comiencen en 2026, con un plazo de ejecución de más de dos años.

Como ha dicho el alcalde, Alberto Varela, en más de una ocasión, se trata de un «proyecto clave» para el futuro de la ciudad, «con el que se mejorará el tratamiento de las aguas residuales de los próximos 20 o 30 años». Cabe recordar que la actual estructura presenta carencias y esto supone alivios al mar de agua sin tratar con una frecuencia indeseable. La actuación cuenta con un presupuesto de 31 millones de euros, que será financiado a través de Fondos Feder (quince millones), de la Xunta de Galicia (diez millones) y del Ayuntamiento arousano (seis millones).