Las subastas de la lonja de Cambados empiezan mañana en la nave de la vieira

Las subastas de la lonja de Cambados se realizarán a partir de mañana lunes en la nave de la vieira para proceder a la sustitución de la cubierta de las instalaciones. El traslado durará, como mínimo, dos meses e incluye otras cuestiones como un cambio en la zona de descarga del puerto de Tragove.

El patrón mayor, Alejandro Pérez, explicó ayer que esta semana han procedido a la limpieza en profundidad y al traslado de toda la maquinaria necesaria para las instalaciones temporales, que también han sido revisadas por la Consellería de Sanidade.

Se trata de la reubicación anunciada hace unos días para que la constructora que está ampliando la lonja desde principios de año pueda realizar el cambio del tejado. «Espera tenerlo terminado en los primeros días de noviembre como muy tarde, pero en caso de no poder, le pedimos que por lo menos nos dejen libre la mitad de la superficie de la lonja y así podríamos arreglarnos entre este parte y la nave multiusos, colocando unas lonas», detalló el cambadés.

El Pósito había planteado que este paso del proyecto, valorado en un millón de euros, se retrasase a febrero, pero esto pondría en peligro la ayuda concedida para el aislamiento de la nueva zona de las cámaras frigoríficas, porque tiene que estar justificada en octubre y una cosa no puede hacerse sin la otra.

Además, como la cubierta tiene amianto hay que establecer un perímetro de seguridad y esto también conlleva otros cambios. Según el patrón, la zona de descarga que está debajo de la lonja y que usan los mariscadores aún se podrá usar, pero para el resto, Portos ha autorizado ampliar el espacio destinado a estos trabajos hacia la fábrica de hielo, lo que supone inutilizar algunos puntos de atraque.