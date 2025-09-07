Rubiáns se ve abocado a empezar las clases otro curso a las 10 de la mañana

La asociación de padres de alumnos y el consejo escolar de Rubiáns llevan casi 20 años solicitando el cambio de horario lectivo, pero finalmente tendrán que empezar un curso más las clases a las 9.50 horas de la mañana.

La ANPA organizó a mediodía de ayer una concentración reivindicativa en la plaza de Galicia, a la que acudieron medio centenar de personas, entre padres afectados, representantes de otras Anpas de Vilagarcía, y responsables políticos, como el alcalde, Alberto Varela, o el portavoz del BNG, Xabier Rodríguez.

Fue un acto breve, en el que la ANPA recurrió a la sátira para denunciar su situación. Junto a unos carteles con Alfonso Rueda comparado con Pinocho al afirmar que se iba a incrementar el presupuesto para los buses escolares, y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al volante de un autocar, la ANPA organizó una breve performance teatral en la que representaban al propio Rodríguez y a Rueda lanzado al aire unos dados con los que decidían el futuro de la educación en Vilagarcía.

La mayoría de los colegios de Infantil y Primaria de Vilagarcía empiezan las clases a las 9.15 horas de la mañana, pero en el de Rubiáns ese horario se retrasa a casi las 10.00 porque el autobús escolar que se les asignó en su día tiene que hacer otras rutas antes. En consecuencia, los niños también salen más tarde, y mientras en la mayoría de los colegios terminan la jornada a las 14.00 horas, en Rubiáns están en clase casi hasta las tres de la tarde.

El alcalde, a punto de lanzar un dado en el acto reivindicativo de la ANPA de Rubiáns. / Iñaki Abella

Esta situación dificulta la conciliación laboral y familiar a muchos padres, pero también puede tener consecuencias para la salud de algunos niños, puesto que los usuarios del comedor escolar disponen de poco más de media hora para comer, ya que salen de clase a las 14.50 horas y a las 15.30 ya tienen que estar en el autobús que les llevará de vuelta a casa.

«Nuestros niños merecen un horario un poco más extenso para comer», advirtió la secretaria de la ANPA de Rubiáns, Silvia García. También reconoció que aún «esperamos algún cambio» por parte de la Xunta, pero sin ocultar su escepticismo, «porque llevamos 17 años esperando».

La directora del colegio, María de la O Fernández, reconoció a su vez que, «sinceramente, tengo pocas esperanzas» de que la Xunta atienda las reivindicaciones, y aseguró comprender que el colegio Arealonga no quiera cambiar sus horarios para poder adaptar el de Rubiáns, como propuso la Xunta. «No es responsabilidad suya arreglar esto, ellos se han visto involucrados en esta situación de rebote, quien tiene que aportar una solución es la administración».

El alcalde, Alberto Varela, apuntó a su vez que el problema se resolvería con la contratación de otro autobús por parte de la Xunta, pero que mientras esto no sucede, «los niños de Rubiáns están discriminados». Mientras, el PSOE ha llevado la reclamación de Rubiáns al Parlamento gallego, y ha solicitado a la Xunta, «responsabilidad, empatía y agilidad».