El presunto matricidio de Vilagarcía se perpetró con un arma blanca. Así lo apuntan fuentes conocedoras de la investigación de un crimen que ha conmocionado a la sociedad vilagarciana. El hijo de la fallecida, e investigado como supuesto autor de los hechos, permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Su estado es muy grave, tras precipitarse al vacío desde una altura de unos diez metros.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es la de que el joven atacase mortalmente a su madre con unas tijeras, para posteriormente tirarse desde una ventana al llegar a casa una familiar y descubrir lo sucedido, en torno a las seis y media de la tarde de anteayer viernes.

Traslado del cadáver, cerca de medianoche del viernes. | I.A.

Madre e hijo vivían solos en un piso de la calle Duque de Rivas, a escasa distancia del parque de Ravella, y fuentes solventes descartaron la existencia de denuncias previas por malos tratos en el ámbito doméstico. Otra de las líneas que se investiga es si la agresión pudo desencadenarse por alguna patología de salud mental que, según fuentes solventes, padecía el presunto homicida, de 22 años.

La fallecida es Esther Gago, una mujer de 61 años, trabajadora del servicio de ayuda en el hogar de Vilagarcía. Su familia sigue a la espera de saber cuándo podrán velarla, aunque la llegada de sus restos mortales a Vilagarcía podría demorarse por la necesidad de practicarle la autopsia.

El hijo está muy grave

El hijo de la fallecida, y presunto autor del crimen, permanece ingresado en la UCI del Álvaro Cunqueiro, con un cuadro clínico de politraumatismos, fracturas diversas y shock hemorrágico, apuntaron ayer fuentes del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

El hombre, presuntamente, se precipitó voluntariamente al vacío desde una ventana de su casa, en el tercer piso de un edificio de la calle Duque de Rivas. A pesar de la altura desde la que cayó a la acera, no perdió la consciencia en ningún momento.

Agentes de la Policía Científia, ya en la calle. | Iñaki Abella

Fue trasladado al servicio de Urgencias del Hospital do Salnés, donde recibió las primeras asistencias clínicas y médicas, siendo custodiado en todo momento por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vilagarcía.

Una vez estabilizado, se procedió a su posterior traslado en ambulancia al área sanitaria de Vigo, donde ayer permanecía ingresado, con pronóstico muy grave.

El crimen se perpetró, presuntamente, a media tarde del viernes, poco tiempo antes de la llegada al piso de Duque de Rivas de una familiar de la víctima y el presunto agresor. La fallecida fue hallada sin vida boca abajo, tras haber perdido mucha sangre, con heridas compatibles con una agresión con arma blanca.

El funeral es esta tarde en Vilaxoán María Esther Gago Durán está siendo velada en la sala número 1 del Tanatorio de Arosa, en Rubiáns. El funeral es a las 19.00 horas de hoy domingo, en la iglesia de Sobrán. Posteriormente, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. La víctima tenía dos hijos.

El hijo reaccionó entonces encaramándose a una ventana, y lanzándose a la calle. Se desplomó sobre la acera desde una altura de unos diez metros, a pesar de lo cual, según testigos presenciales, no perdió la consciencia tras el impacto. Las primeras llamadas de alerta que llegaron a la central del 112 Galicia apuntaban de hecho a un intento de suicidio. No obstante, se hizo cargo de la investigación inmediatamente la Policía Nacional, tras conocer la entidad real de los hechos a través del testimonio de la familiar de la víctima.

A última hora de la tarde, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra señaló que, con toda la prudencia propia de una investigación en ciernes, los primeros indicios permitían descartar la intervención de terceras personas en el crimen y que se apuntaba a un matricidio.

La calle fue rápidamente acordonada para facilitar el trabajo de los servicios médicos y del equipo de la Policía Científica. Tras horas de intenso trabajo en el interior de la vivienda, la autoridad judicial autorizó el levantamiento del cadáver poco antes de medianoche del viernes.

Ayer sábado, el Ayuntamiento de Vilagarcía decretó dos días de luto oficial en señal de duelo, y las banderas de la casa consistorial ondearán a media asta hasta mañana lunes a mediodía.