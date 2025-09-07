El PP acusa al Concello del mal estado de conservación de la casa Jaureguízar

El Partido Popular de Vilagarcía culpa al gobierno local del estado de abandono de la casa Jaureguízar, y niega que la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia tenga bloqueado el proyecto. «No es cierto que la Xunta bloquee la rehabilitación. Lo que sucede es que el Concello lleva años enviando proyectos incompletos y que no cumplen con los requisitos ni de Patrimonio ni del propio PXOM de Vilagarcía», señaló el PP en una conferencia de prensa, ofrecida ayer en su sede.

La portavoz del PP, Ana Granja, cree que «el objetivo del Concello es derribar el inmueble para construir un edificio nuevo», y que, «es Patrimonio el que está verdaderamente protegiendo la casa Jaureguízar de un gobierno de Varela que la quiere demoler».

El Ayuntamiento arousano compró la propiedad al Plan Nacional sobre Drogas en 2019, antes de que este organismo estatal la sacase a subasta, junto a otros inmuebles embargados al narco Marcial Dorado. Pero desde entonces no actuó, y el gobierno local responsabiliza de esta situación a la supuesta falta de personal en Patrimonio. Pero el PP de Vilagarcía considera que es una mala excusa, y afirma que, «en siete años el Concello no hizo ni una sola intervención, ni actuación» de mantenimiento en la casona. Granja cree que, en el fondo, a Ravella «no le importa el bien cultural de Vilagarcía, sino solo sus caprichos arquitectónicos».