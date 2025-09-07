Cambados Pode se desmarca del cuatripartito y anuncia que impedirá la subida del IBI

Cambados Pode desveló ayer su postura respecto al incremento del IBI proyectado, anunciando su voto en contra respecto a «cualquier subida» de este impuesto. Así las cosas, su socio, el alcalde Samuel Lago, no será capaz de sacar adelante esta medida contemplada en el plan financiero de ahorro e incremento de los ingresos. Y es que la oposición también anunció su «rechazo absoluto» y ayer lo volvió a reiterar, proponiendo otras medidas para sanear las maltrechas arcas municipales.

El PP emitió un comunicado asegurando la existencia de desacuerdos en el cuatripartito sobre la revisión al alza que pretende incrementar la recaudación en 500.000 euros al año. Y es que el socio de Pode, José Ramón Abal Varela, siempre se ha mostrado reacio, pero ayer confirmó que, antes del Albariño, cuando el regidor socialista les planteó la medida «le dije que si llevaba esto al pleno de agosto iba a votar en contra y así lo haré en cualquier tipo de subida, ya sea máxima, moderada o mínima. Queremos decirle a los vecinos que nuestro posicionamiento es claramente en contra y mientras estemos gobernando vamos a cumplir nuestro compromiso electoral».

Así de contundente fue el concejal de Obras y sin su voto, el gobierno de coalición no tendrá la mayoría suficiente, a pesar de que, a falta de un pronunciamiento oficial, los socios del BNG y Somos sí son proclives a incrementar el tipo impositivo del 0,46 actual al 0,62.

La medida está incluida junto a otras en un plan financiero que marca desde hace algunos meses la senda económica del Ayuntamiento con el objetivo de rebajar el gasto en unos 800.000 euros en los dos próximos años.

Abal ha reconocido en más de una ocasión las dificultades económicas del Concello, pero ayer destacó que su grupo ya propició «una medida económica importante» al haberse negado a dar media liberación más al PSOE y a la contratación de un gabinete de prensa durante las negociaciones del pacto de gobierno, en 2023. Asimismo replicó al PP que su último gobierno «subió al máximo el IBI e incrementó todas las tasas; hasta creó una nueva, la de desgaste de aceras en las entradas de los garajes».

Desarrollo urbanístico

Se desconoce cuándo se llevará al pleno, pero debe ser antes de terminar el año. Sea cuando sea, el PP ya anunció también su voto en contra porque «es una subida del 35%. Es algo totalmente desorbitado, es un sablazo». Considera que la situación es culpa de una «nefasta gestión» y que no puede solventarse «a costa del bolsillo de los vecinos», declaró su portavoz, Sabela Fole.

De hecho, propone desarrollar las unidades urbanísticas para incentivar la construcción de vivienda pública y privada, lo cual «tendría una doble funcionalidad, tanto residencial como impositiva», pues «aumentarían los ingresos del ICIO, que se han desplomado en 170.000 euros, y del IBI procedente de nuevas edificaciones».

La concejala considera además que esta discrepancia en el Ejecutivo demuestra que Lago «es un líder totalmente débil y acorralado».