La pesca recreativa se revela contra la regulación que impulsa el Gobierno

La presentación de un borrador con nuevas medidas en la gestión de los recursos pesqueros por parte del Ministeriro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha puesto en pie de guerra a los pescadores deportivos, que ven en esa futura norma un intento de restringir, de forma muy grave, la pesca recreativa y deportiva. Entre otras cuestiones, esta nueva normativa va a modificar el Real Decreto 347/2011 para «imponer nuevas restricciones, entre las que se encuentran la prohibición total de la pesca de la lubina o una posible limitación a la captura del pulpo».

Los colectivos de pescadores recreativos ya están trabajando en la presentación de alegaciones a este borrador, centradas en destacar que sus capturas están destinadas a autoconsumo y en la sostenibilidad de su actividad, además de barajar la posibilidad de movilizarse contra una regulación que consideran perjudicial para su actividad.

Para los pescadores deportivos, este borrador incurre en una serie de cuestiones, partiendo de la base de que «se nos criminaliza pese a que representamos una mínima parte de las capturas totales de todas las especies».

Además también consideran que esta nueva normativa ignora el impacto socioeconómico que va a causar, no solo a los pescadores recreativos, sino también a comercios, turismo «y a muchas familias que viven en torno a la pesca recreativa».

Una de las cuestiones que más critican de este nuevo decreto que se quiere aplicar es que no se basa en datos transparentes o actualizados de la situación en la que se encuentran una especie como la lubina, además de generar «una normativa injusta y desproporcionada, que solo recae en la pesca deportiva, mientras la profesional mantiene su actividad». Además, echan en falta alusiones en el articulado al autoconsumo, uno de los destinos más habituales de las capturas que realizan los pescadores recreativos.

Otra cuestión que también consideran que les va a afectar es la declaración de capturas. A partir del 10 de enero los pescadores recreativos van a tener que comunicarlas, incluso aquellas que sean sin muerte y se vuelvan a soltar. Deberán hacerlo por vía electrónica lo que puede complicar la actividad a muchos pescadores.

Daño mínimo

Lo que tienen muy claro desde los colectivos de pesca recreativa es que «el daño que hacemos es mínimo y la mayor parte de estas medidas que se pretenden aplicar no tienen sentido ni lógica». Es más, entenderían que a las especies que se encuentran en el catálogo como de protección diferenciada se les apliquen etapas de veda que permitan recuperar su población, pero impulsar este tipo de medidas lo consideran una exageración. Insisten en que la pesca recreativa y deportiva es sostenible y responsable, y contribuye a la economía costera sin poner en riesgo los recursos. Necesitamos medidas justas y equilibradas, no prohibiciones totales».