Juegos, una carrera y una decena de dornas en honor a la Valvanera de Cambados
El barrio cambadés de San Tomé celebra sus fiestas que hoy ofrece la singular procesión
El barrio marinero de San Tomé celebra este fin de semana sus emblemáticas fiestas en honor a la virgen de la Valvanera. La jornada de ayer estuvo centrada en la diversión de grandes y pequeños con diferentes entretenimientos y hoy será el momento de los actos más solemnes, destacando la procesión hasta la torre de San Sadurniño, instaurada hace algunos años.
Los vecinos disfrutaron ayer de las cucañas tradicionales y juegos, así como de la Regata de Dornas da Valvanera, organizada por la asociación de embarcaciones tradicionales A Torre. Una decena de barcos participaron en la séptima edición de este desafío a remo.
Asimismo, fue el día de la carrera popular, que también cumplió siete años de celebración y en la que participaron un buen número de corredores. La noche estuvo dedicada a la verbena, incluyendo una chocolatada gratuita y el sorteo de una decena de regalos, desde una estancia de hotel hasta lotes de vinos.
En cuanto al día de hoy, la misa solemne será, como siempre en la capilla del antiguo asilo, a las 13.00 horas, y la procesión tendrá lugar a las 20.00 horas.
