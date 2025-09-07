El festival Curtas presenta en sociedad a su simpática mascota «Cthulhito»
Celebra una jornada festiva de proyecciones para atraer a los más jóvenes
El Curtas, Festival do Imaxinario, presentó ayer a su mascota, «Cthulhito», que está inspirada en la deidad de la obra del escritor Lovecraft, pero con una apariencia más amigable y simpática. Cabe recordar que la temática de este año son los monstruos anfibios creados por el literato. Fue durante una jornada de proyecciones para acercar al público más joven a la próxima edición de esta cita, que se desarrollará en octubre.
El evento atrajo a un buen número de personas, que también se pudieron fotografiar con «Dooby» y otros personajes de Harry Potter y de fantasía, además de entrar en el sorteo de varios objetos de esta saga.
La organización aprovechó para presentar su merchandising y repartió rosquillas gratis entre todos los asistentes de esta propuesta diferente para despedir el verano y que fue gratuita.
El Curtas convertirá Vilagarcía entre los días 24 de octubre y 2 de noviembre en la capital del cine fantástico y la cultura pop.
Entre las cuestiones que ya han trascendido del programa es que la ciudad contará con la exposición «Infinity Heroes Showroom», que es una selección de figuras a tamaño real y otros objetos de culto de los héroes de Marvel. Se podrá ver en la sala Rivas Briones del 3 de octubre al 16 de noviembre. Además, el director Paco Plaza, conocido por películas como «Rec», recibirá el premio «Mestre do Fantástico» del festival.
