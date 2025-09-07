Coches clásicos en Meis, carreras en A Illa

Meis acoge hoy la segunda edición de la Concentración de Coches Clásicos. Los automóviles, anteriores todos a 1980, se concentrarán a las 9.30 horas en el Campo da Boca de Vilanoviña (Paradela), para posteriormente realizar un recorrido por el municipio. Por otra parte, en A Illa celebran desde las 9.30 horas de hoy las carreras populares del Carreirón 10K.