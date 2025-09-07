La Baixada lleva la fiesta al Umia

Más de 300 piragüistas, enrolados en una treintena de clubes, se dieron cita ayer en Ribadumia, con motivo de la trigesimoprimera edición de la Baixada Internacional do Río Umia, una de las pruebas de aguas tranquilas más emblemáticas del calendario gallego.

La competición, organizada por el Clube Náutico O Muíño, encumbró en la categoría C1 a dos de sus palistas, ya que en la prueba absoluta masculina se alzó con la victoria Manuel Fontán Señoráns, y su compañero Carlos Gutier Picón Voces le siguió en la línea de meta, entrando segundo.

Por equipos, y tras sumar los puntos de todas las pruebas, la victoria fue para el Club Náutico de Cobres, que fue escoltado en el podio por el Club Cofradía de Pescadores de Portonovo y el Ciudad de Pontevedra, que quedaron en segunda y tercera posición, respectivamente. A Illa finalizó en sexto lugar, y los anfitriones de O Muíño fueron décimos.

Un momento de la prueba. / Iñaki Abella

Los piragüistas salieron de la playa fluvial de Oubiña, en Cambados, sobre las cuatro de la tarde. De ahí, bajaron hasta el puente de Castrelo, donde daban la vuelta y enfilaban hacia la línea de meta, situada junto al área recreativa de Cabanelas, que es donde tiene también su sede O Muíño. El recorrido era de siete kilómetros.

Fue precisamente en Cabanelas donde se organizó el acto de entrega de premios, en el que participaron representantes de las administraciones y entidades colaboradoras. Los demás ganadores en la categoría senior fueron: Jesús Rodríguez León, en K1 masculino; Raquel da Costa Piñeiro, en K1 femenino; Juan Vázquez Amado y Estefanía Fernández González, en el K2 mixto; y Noa Conde Franco, en el C1 de mujeres.

Espectadores observan el paso de los piragüistas. / Iñaki Abella

La Baixada Internacional do Río Umia, que contó con la participación de un club portugués, volvió a ser una gran fiesta del piragüismo gallego, pues al ser puntuable para la liga gallega de ríos y travesías atrae a algunos de los mejores deportistas autonómicos del momento, desde categorías base hasta veteranos.

Y hoy domingo, Ribadumia volverá a ser la capital gallega del piragüismo, gracias a la disputa del campeonato autonómico de las categorías prebenjamín a alevín, a partir de las tres de la tarde, en el entorno del puente de Barrantes.