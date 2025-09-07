Asaga alerta de un excedente de vino que podría dejar cosechas sin coger

La Asociación Agraria de Galicia (Asaga) ha solicitado al Consejo Regulador de la DO Rías Baixas que adopte medidas para ajustar la producción a la demanda real del mercado, como podría ser la restricción de nuevas plantaciones, pues «el importante aumento de la superficie» permitido en los últimos años está propiciando una situación «grave». Asegura que ya hay bodegas que están pagando la uva de albariño por debajo de su precio de coste y «por primera vez en mucho tiempo, podría haber uva que quede en la cepa sin recoger», declaró Julio César Reboredo, que es vocal en el pleno.

La organización indica que están recibiendo «muchas quejas del sector» sobre un problema del que han alertado en «reiteradas ocasiones», como es el aumento de las plantaciones desde 2019. Recuerda que en su momento tuvo sentido dada la demanda existente, pero «en estos seis años aparecieron muchas más hectáreas nuevas de albariño de las que necesita el sector».

Reboredo asegura que la situación «ya es grave» en un año con la previsión de romper otro récord de producción de uva y en el que las bodegas «tienen un excedente de más de 13 millones de litros de vino en sus depósitos».

Así, augura que la situación «empeorará notablemente» cuando termine la vendimia prevista de 50 millones de kilos que se transformarán en unos 35 milones de litros. «¿Cómo van a hacer las bodegas para sacar al mercado más de 48 millones de litros?», se pregunta.

Aseguran que las primeras consecuencias ya son palpables, pues calculan que el precio medio de la uva será inferior al de 2024 y «ya hay bodegas que están pagando el albariño por debajo de su coste de producción».

«Más grave de lo pensado»

«Es más grave de lo que se piensa», juró el vocal de Asaga en el Consejo, pues augura que «muchos viticultores no van a poder vender todas sus uvas porque las bodegas no pueden asumir más producto. Por desgracia, por primera vez en mucho tiempo, podría quedar uva sin recoger en las cepas», añadió.

Asimismo señaló que el panorama «no es aún más dramático» porque algunos elaboradores «están haciendo un gran esfuerzo para comprar el máximo número de kilos que puedan». No obstante, señala que ya es una tendencia, así que «si no se toman medidas, empeorará en los próximos años, sobre todo cuando las nuevas plantaciones estén en plena producción y muchas bodegas no necesitarán comprar más uva de la que producen ellas mismas».

Asaga cree verdaderamente que está «en peligro» la supervivencias de muchas explotaciones, el futuro del sector, por eso, insta al consejo regulador a que «haga su trabajo que precisamente es regular al sector, equilibrando la producción con la demanda».

Una de las medidas que propone es solicitar al Ministerio de Agricultura que limite y restrinja las nuevas plantaciones en la DO Rías Baixas, «por los menos hasta que la situación no esté controlada».