Las algas: fuente de ingresos y estabilidad en Galicia

Las algas «son una fuente de ingresos complementaria que aporta diversidad y estabilidad a la pesca artesanal», generando ingresos directos «para unas trescientas personas» que actúan a partir de «una estructura productiva sólida basada en las cofradías y en el tejido transformador».

Pero no solo eso, sino que Galicia «destaca por su amplia variedad de especies comerciales, como el wakame, la ulva o el codium», cuya explotación «es fundamental para mantener la actividad económica en ciertas épocas, o cuando otros recursos escasean».

CIMA de Corón

Así puede resumirse el trabajo de investigación desarrollado entre 2020 y 2024 por Ángel M. Rodríguez y Emilio Abella, dos de los destacados miembros del Centro de Investigaciones Marinas (CIMA) asentado en Corón (Vilanova).

Un buzo recogiendo algas. / Iñaki Abella

Su «estudio pionero sobre la recolección y comercialización de algas en Galicia», elaborado al abrigo del proyecto Algaprox y Redemar –la red que integra al sector pesquero y los diferentes organismos científicos gallegos–, sale a relucir de nuevo porque la Xunta, a través de la marca «pescadeRías, de onde senón?», lo ha incluido en su boletín informativo de agosto para ayudar a la población a entender el importante papel que están llamadas a jugar las algas.

Entre ellas, las «reinas de las rías», a las que se califica así por el volumen descargado en la comunidad, como sucede con el alga wakame (Undaria pinnatifida) y la lechuga de mar (Ulva spp.).

Espagueti de mar

Pero los investigadores también hablan de otras que vienen «pisando fuerte», como el fideo de mar (Codium spp.) y el espagueti de mar (Himanthalia elongata).

Claro que también reconocen que «los kilos no lo son todo», por eso si se habla de ingresos las «joyas de la corona» son especies tan rentables –más de 1,6 euros por kilo– como las algas nori, musgo estrellado, musgo de Irlanda, gracilaria y el antes citado fideo de mar.

Recolectores de algas en la ría. / Iñaki Abella

Nada que ver con algas tan «industriales» como la correa y la botella, a menos de cuarenta céntimos por kilogramo.

Lo saben bien en A Illa de Arousa, cuya cofradía «es líder indiscutible y supera las 300 toneladas anuales, situándose por detrás las de Cambados, O Grove, A Coruña y Cangas».

La tendencia al alza en los precios de especies como el codium indica que hay mercado para productos de calidad

En ello inciden Abella y Rodríguez cuando aclaran que «otros puntos importantes, aunque con volúmenes menores o más irregulares, son Ferrol, Ortigueira, Aldán y Corcubión».

Entre unos puertos y otro hacen de Galicia «líder indiscutible», pues «aportamos más del 90% de las algas extraídas en el medio natural» de toda España, según detallan los integrantes del CIMA.

Descarga de algas en A Illa. / Noe Parga

A nivel europeo, «no somos los que más producimos», pues Noruega y Francia superan a España, si bien es cierto que esos países se centran «en pocas especies», dirigidas básicamente a la industria de los alginatos, es decir, para producir cosméticos, para dar textura a los alimentos y en farmacia, entre otros usos.

Competir por calidad

Ya a nivel mundial, el papel de Galicia es irrelevante, ya que Asia produce el 97% de los 35 millones de toneladas de algas que se obtienen al año. Pero aún así los investigadores ven una ventana abierta hacia el horizonte, pues aunque no se pueda competir en cantidad, sí puede hacerse «por calidad, diferenciación y valor añadido».

Es por todo ello que «el futuro no pasa por recolectar más, sino por valorizar lo que tenemos», remarcan Rodríguez y Abella cuando citan como hoja de ruta que «la tendencia al alza en los precios de especies como el codium indica que hay mercado para productos de calidad».

Para asegurar que el tesoro verde de las algas siga generando riqueza en nuestras rías durante muchos años, hay que mejorar su sostenibilidad, innovar en nuevos productos y consolidar sus mercados

Lo que quieren decir es que «la gran ventaja competitiva de Galicia en Europa es la variedad de especies que podemos ofrecer», de ahí que consideren «fundamental» potenciar este nicho de mercado.

Eso sí, a juicio de los investigadores, todo pasa por diseñar planes de gestión que tengan en cuenta tanto la disponibilidad del recurso como el esfuerzo extractivo y la demanda del mercado.

Ese es el consejo de Rodríguez y Abella. Una recomendación que hacen suya la Xunta y «pescadeRías», desde el convencimiento de que «para asegurar que el tesoro verde de las algas siga generando riqueza en nuestras rías durante muchos años, hay que mejorar su sostenibilidad, innovar en nuevos productos y consolidar sus mercados».

Cosmética y alimentación

Como tantas otras especies marinas, incluidos crustáceos ahora preciados que antaño se usaban como abono para fincas o alimento para los animales de la granja, las algas están dejando de ser vistas como un incordio en las playas o un fertilizante para la «leira».

Más allá del pescado y el marisco que dan fama a nuestras lonjas, las rías gallegas esconden el tesoro verde de las algas

Muy por el contrario, son cada vez más y mejor valoradas como materia prima en sectores o ámbitos como el de alimentación, la cosmética e incluso la industria farmacéutica.

Lo saben bien tanto «pescadeRías, de onde senón?» como los investigadores Ángel Manuel Rodríguez, licenciado en Biología por la Universidade de A Coruña, y Emilio Abella Rey, con el mismo título pero obtenido en la de Santiago.

Participantes en un trabajpo de investigación sobre las algas en Con Negro (O Grove). / M. Méndez

Los citados profundizan en la investigación realizada en esta dirección durante los últimos años cuando argumentan que «más allá del pescado y el marisco que dan fama a nuestras lonjas, las rías gallegas esconden el tesoro verde de las algas (...), cuya recolección no va a sustituir, ni de lejos, a la pesca o el marisqueo, pero que son una fuente de ingresos complementaria y una herramienta para diversificar» el trabajo en el mar.

Dicho de otro modo, una forma de «evitar poner todos los huevos en la misma cesta».