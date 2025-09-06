Vendimia 2025: Rías Baixas salva de la lluvia los primeros 15 millones de kilos

Aún queda mucho por delante, ya que se esperan alrededor de 50 millones de kilos de uva en el conjunto de la Denominación de Origen Rías Baixas. Pero a estas alturas puede decirse que sus bodegas y viticultores ya trabajan con alrededor de 15 millones de kilogramos en las instalaciones de recepción y los tanques de fermentación.

Después de dos semanas de vendimia se trata de una cantidad muy importante, pues hay que tener en cuenta que las persistentes precipitaciones de días pasados ralentizaron, y mucho, las operaciones de recolección.

Lo mejor de todo, destacan bodegueros y viticultores, es que a pesar de esas lluvias «se mantiene una elevada calidad» en los granos y las pérdidas, si es que han existido en alguna parcela, pueden considerase mínimas.

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

Con esos aproximadamente 15 millones de kilos «a salvo», el ritmo de vendimia se multiplicará desde hoy mismo, incorporándose a la actividad las últimas grandes bodegas.

Como es habitual, la práctica totalidad de la uva recogida ya corresponde a la variedad albariña y la subzona productora Val do Salnés lidera con solvencia el ranking.

Para que el lector se haga una idea pueden analizarse los datos oficiales y aún provisionales manejados por el Consello Regulador de Rías Baixas.

Balance provisional

Así las cosas, cuando a primera hora de ayer se habían recepcionado en las bodegas los primeros 11 millones de kilos de uva, podía comprobarse que 6,6 millones de kilos habían sido recogidos en Val do Salnés, correspondiendo 3,3 millones al Condado do Tea.

Un momento de la vendimia. / Iñaki Abella

En cuanto a las demás subzonas, O Rosal rozaba en ese momento el primer millón de kilos, Ribeira do Ulla había recogido 68.000 y Soutomaior, casi 14.000.

En cuanto a las variedades vendimiadas, cuando el total de uva recogida en Rías Baixas era de 11 millones de kilos, en Val do Salnés se habían recogido 6,5 millones de uva albariña, un par de toneladas de caíño blanco, tres de caíño tinto, 3,6 toneladas de espadeiro y 3,8 toneladas de mencía.