Vendimia 2025: Rías Baixas salva de la lluvia los primeros 15 millones de kilos
Ayer por la mañana ya se habían recogido 11, y alrededor de 6,5 correspondían a la subzona Val do Salnés
La práctica totalidad de los racimos son de la variedad albariña
Aún queda mucho por delante, ya que se esperan alrededor de 50 millones de kilos de uva en el conjunto de la Denominación de Origen Rías Baixas. Pero a estas alturas puede decirse que sus bodegas y viticultores ya trabajan con alrededor de 15 millones de kilogramos en las instalaciones de recepción y los tanques de fermentación.
Después de dos semanas de vendimia se trata de una cantidad muy importante, pues hay que tener en cuenta que las persistentes precipitaciones de días pasados ralentizaron, y mucho, las operaciones de recolección.
Lo mejor de todo, destacan bodegueros y viticultores, es que a pesar de esas lluvias «se mantiene una elevada calidad» en los granos y las pérdidas, si es que han existido en alguna parcela, pueden considerase mínimas.
Con esos aproximadamente 15 millones de kilos «a salvo», el ritmo de vendimia se multiplicará desde hoy mismo, incorporándose a la actividad las últimas grandes bodegas.
Como es habitual, la práctica totalidad de la uva recogida ya corresponde a la variedad albariña y la subzona productora Val do Salnés lidera con solvencia el ranking.
Para que el lector se haga una idea pueden analizarse los datos oficiales y aún provisionales manejados por el Consello Regulador de Rías Baixas.
Balance provisional
Así las cosas, cuando a primera hora de ayer se habían recepcionado en las bodegas los primeros 11 millones de kilos de uva, podía comprobarse que 6,6 millones de kilos habían sido recogidos en Val do Salnés, correspondiendo 3,3 millones al Condado do Tea.
En cuanto a las demás subzonas, O Rosal rozaba en ese momento el primer millón de kilos, Ribeira do Ulla había recogido 68.000 y Soutomaior, casi 14.000.
En cuanto a las variedades vendimiadas, cuando el total de uva recogida en Rías Baixas era de 11 millones de kilos, en Val do Salnés se habían recogido 6,5 millones de uva albariña, un par de toneladas de caíño blanco, tres de caíño tinto, 3,6 toneladas de espadeiro y 3,8 toneladas de mencía.
Un reclamo turístico para el fin de semana
Las operaciones de vendimia y el intenso ajetreo que genera en toda la provincia, hacen de esta actividad una apuesta segura para los amantes del enoturismo.
Este finde, como en las dos semanas que están por venir, será posible disfrutar del trabajo en los viñedos y muchas de las bodegas de la DO Rías Baixas.
Su Ruta del Vino abunda en ello recordando que «poder disfrutar en vivo y en directo de la recolección de la uva genera gran interés en el amante del vino».
El mismo que, aprovechando esta época de recogida de uva, puede aprender que «en la Denominación de Origen Rías Baixas se hace totalmente a mano», o que «el sistema de conducción mayoritario de la uva en subzonas como Condado y O Rosal, es la espaldera, aunque hay bodegas que mantienen el sistema de emparrado, que es el mayoritario y tradicional en la DO».
Son cuestiones con las que familiarizarse gracias a los «Buses de Vendimia», que pone en marcha la propia Ruta do Viño Rías Baixas y también sirven para «probar la uva albariño, treixadura o loureira directamente de la parra, los mostos y, al final de la visita, degustar los vinos de diferentes bodegas».
Así se hará, por ejemplo, en la segunda edición de «Buses de Vendimia», a desplegar el sábado que viene en Condado do Tea y O Rosal.
Hay 40 plazas de bus disponibles, con salida a partir de las 9.30 horas y llegada a eso de las tres de la tarde en Pontevedra y Vigo.
Las entradas, con un precio de 29 euros por persona, están a la venta en ataquilla.com, donde en próximos días también podrán adquirirse los pases para la «Cata de Vendimia», promovida también por la asociación sin ánimo de lucro Ruta del Vino Rías Baixas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Al menos seis detenidos en una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en Arousa
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia
- La operación Olimpia finaliza con la intervención de dos toneladas de droga y once detenidos, seis en O Salnés
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»
- Vilaxoán pesca en las aguas revueltas de Carril
- Una batea «centinela» de la ría de Arousa monitoriza en tiempo real el cultivo del mejillón gallego
- Rías Baixas alcanza los 7 millones de kilos en una vendimia lastrada por la lluvia
- La red desarticulada en Arousa hacía acopio en Galicia de cocaína introducida por Portugal y la ocultaba en pieles de bovino