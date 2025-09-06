El PSOE censura la falta de presupuesto en Ribadumia

El PSOE de Ribadumia censuró ayer la incapacidad del gobierno municipal tras un pleno ordinario en el que no se volvieron a presentar los presupuestos pese a que, en su día, el grupo de gobierno justificó la no celebración del pleno ordinario de julio con la promesa de que el documento económico estaría listo para septiembre. Javier Mougán, portavoz socialista, acusa al grupo de gobierno de «incumplir su palabra» y de «evidenciar que el PP está instalado en una improvisación permanente». Mougán insistía ayer en que «un concello sin presupuesto es un concello a la deriva y ese es el panorama al que nos está llevando el alcalde, David Castro, con promesas incumplidas, plenos vacíos de contenido y sin un proyecto definido de gobierno». El PSOE insta a Castro a «asumir sus responsabilidades y presentar de inmediato unas cuentas serias y que dejen de gobernar en base a improvisaciones y anuncios incumplidos».

El grupo de gobierno rechazó en el pleno la propuesta de Somos Ribadumia de retirar la bandera europea ante la inacción de este ente ante el genocidio que se comete en Gaza. Somos lamentaba ayer «la actitud mostrada por el PP, con insultos, faltas de respeto, declaraciones absurdas, e incluso, errores de bulto, con el alcalde oculto tras una concejala».