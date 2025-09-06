La playa artificial de Porto Piñeiro comienza a coger forma

Continúa la recuperación de la laguna de Porto Piñeiro en Valga. En los últimos días se han iniciado los trabajos de acondicionamiento de la zona de playa, con un presupuesto de 574.990 euros, financiados por el fondo europeo Next Generation.

También se dotará al espacio de alumbrado público con red soterrada, colocación de luminarias y balizamiento de caminos con bolardos, además de la colocación de mobiliario urbano.

En esta fase inicial, las actuaciones «se centran en el enterrado y colocación de tuberías y canalizaciones, movimientos de tierras y rellenos», comentan desde el Concello sobre el proyecto valorado en más de 14 millones de euros.

Para esta obra de grandes dimensiones, el municipio tiene ya conseguidos alrededor de tres millones en subvenciones.