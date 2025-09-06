La playa artificial de Porto Piñeiro comienza a coger forma
Continúa la recuperación de la laguna de Porto Piñeiro en Valga. En los últimos días se han iniciado los trabajos de acondicionamiento de la zona de playa, con un presupuesto de 574.990 euros, financiados por el fondo europeo Next Generation.
También se dotará al espacio de alumbrado público con red soterrada, colocación de luminarias y balizamiento de caminos con bolardos, además de la colocación de mobiliario urbano.
En esta fase inicial, las actuaciones «se centran en el enterrado y colocación de tuberías y canalizaciones, movimientos de tierras y rellenos», comentan desde el Concello sobre el proyecto valorado en más de 14 millones de euros.
Para esta obra de grandes dimensiones, el municipio tiene ya conseguidos alrededor de tres millones en subvenciones.
- Al menos seis detenidos en una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en Arousa
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia
- La operación Olimpia finaliza con la intervención de dos toneladas de droga y once detenidos, seis en O Salnés
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»
- Vilaxoán pesca en las aguas revueltas de Carril
- Una batea «centinela» de la ría de Arousa monitoriza en tiempo real el cultivo del mejillón gallego
- Rías Baixas alcanza los 7 millones de kilos en una vendimia lastrada por la lluvia
- La red desarticulada en Arousa hacía acopio en Galicia de cocaína introducida por Portugal y la ocultaba en pieles de bovino