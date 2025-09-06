El Obradoiro de Emprego de Vilagarcía se despide con siete alumnos contratados
Los veinte alumnos del Obradoiro de Emprego Forme 2024 de Vilagarcía recibieron ayer sus diplomas tras nueve meses de formación en las especialidades de carpintería y albañilería. Según los responsables del programa, siete de la promoción ya han encontrado un trabajo.
El alcalde, Alberto Varela, asistió a la clausura de esta edición, en la que el Concello destinó 30.000 euros, y les agradeció los trabajos realizados, como el arreglo de la tarima de la Casa de Cultura y el mantenimiento del mobiliario de los parques de Compostela, A Xunqueira, plaza de España y el Miguel Hernández, entre otras actuaciones. Cabe recordar que este programa lo ejecuta la Xunta, que este año destinó 1,7 millones a los 20 obradoiros desarrollados en O Salnés.
