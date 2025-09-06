O Salnés supera por primera vez la cifra de los 10.000 autónomos

La comarca de O Salnés ha batido su récord de trabajo autónomo. «Nunca antes se habían superado los 10.000 trabajadores en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), esto supone que el 11% del total de la provincia son de la comarca», comenta Eduardo Abad, presidente de Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) a nivel nacional.

Los datos en Vilagarcía son «realmente buenos», creciendo unos cincuenta autónomos al año, acercándose a los 2.500 trabajadores.

El gran incremento en el verano de O Salnés se relaciona directamente con el aumento en O Grove y Sanxenxo durante el periodo estival, «creciendo en 114 y 176 autónomos, respectivamente, desde el mes de enero», muestran.

El resto de concellos mantienen un aumento sostenido entre los 20 y 40 trabajadores, menos A Illa, en la que cayeron drásticamente, perdiendo 63 en términos generales. «La tasa de envejecimiento en la isla es elevada, el treinta por ciento de los autónomos superan los 63 años», justifica Abad.

Se trata del «mayor problema de la comarca», que tiene «difíciles soluciones», comenta. Propone que las instituciones públicas lancen un plan de relevo generacional, para que «las personas jóvenes puedan continuar con las actividades económicas que están a punto de cerrar por jubilación».

Asegura que se deben proponer «incentivos, tanto para los autónomos que están al borde del retiro, como para los que todavía no han entrado», sosteniendo que es «la política que hay que seguir» y la que «dará resultados a corto plazo».

En el comercio, se han perdido más de 150 establecimientos en los últimos dos años en las poblaciones más pequeñas, «es un dato muy malo». Sin embargo, en las ciudades más grandes como Vilagarcía, se mantiene la tasa de reposición, en la que se abre un número similar al de comercio que cierran.

Los propósitos para 2026

A nivel general, los objetivos principales que demanda el colectivo comenzarán a llevarse a cabo con las negociaciones del próximo 15 de septiembre. El tema más destacado es «poner en marcha el nuevo sistema de cotización de los autónomos en función de los ingresos reales, nos sentaremos con el ministerio para que en enero esté en marcha la segunda fase», declara Eduardo Abad.

Otra de las propuestas será el nuevo modelo fiscal de los trabajadores autónomos. «Tenemos una fiscalidad real del 35% frente a la de las sociedades que no llega al 17%, es un problema endémico que tenemos que solucionar», narra.

Destaca también la prevención de los riesgos laborales «buscando que la nueva ley afecte a los autónomos», algo que no sucede por el momento.

Aseguran que cuentan «con el compromiso de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz», para que este año se active el subsidio para mayores de 52 años para los autónomos.