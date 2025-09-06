Investigan el origen de un breve episodio de vertido en un afluente del río Umia
De aspecto grisáceo y sin olor, movilizó a Emerxencias y Augas de Galicia
Cambados
Un vertido detectado el jueves en el regato de Lobeira movilizó a los servicios de emergencias y a Augas de Galicia.
Según sus responsables, cuando los técnicos del Plan de Control llegaron al lugar constataron lo dicho en la denuncia realizada en el 112; una presencia de agua con aspecto turbio y grisáceo, pero sin olor.
Sin embargo, al avanzar aguas abajo, a su paso por la PO-300, el caudal volvía a ser transparente. Así las cosas, no se pudo determinar el origen de este episodio ocurrido en este regato, que es un afluente del río Umia.
Más concretamente, se registró en el tramo que atraviesa la parroquia de Oubiña (Cambados) y también intervino Emerxencias y la Guardia Civil.
