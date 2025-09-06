Las intervenciones de Cáritas crecen un 22,5% en Arousa

La Memoria de 2024 de Cáritas Interparroquial de Arousa refleja un aumento considerable de la pobreza en la comarca.

La entidad recoge un total de 24.699 intervenciones realizadas a lo largo del año, lo que supone un incremento del 22,5% respecto a 2022.

Además, han contado con la participación directa de 1.524 personas en los distintos programas sociales que ofrecen.

Constatan «un aumento en las situaciones de vulnerabilidad, especialmente entre personas mayores, mujeres solas y familias con bajos ingresos», observando un crecimiento notable en la demanda de ayuda social.

Más de 18.000 menús

Desde Cáritas presencian una tendencia «preocupante de cronificación de la pobreza, aislamiento social y dificultad para acceder a vivienda y empleo digno».

15.087 fueron las comidas servidas en el comedor social, que fue uno de los recursos más utilizados, principalmente por personas de entre 36 y 65 años.

En paralelo, el servicio de «Comedor sobre Ruedas» repartió 3.106 menús a domicilio a personas con movilidad reducida, problemas de salud o que viven aisladas.

A través del área de atención primaria se ofrecieron ayudas para cubrir necesidades básicas en vivienda, alimentación, salud, desplazamientos o higiene, muchas veces en coordinación con los servicios sociales municipales.

A nivel económico, la memoria presentada también refleja el esfuerzo que supone esta intervención.

Cáritas Arousa invirtió 462.008 euros en recursos tras alcanzar unos ingresos de 480.538 euros, procedentes de subvenciones públicas y privadas, aunque «la aportación de socios, colectas y donaciones sigue siendo clave para sostener los programas», aseguran.

«Detrás de cada cifra hay personas, vidas truncadas, vecinos nuestros que lo están pasando mal en silencio», señaló Mar Viqueira, directora de Cáritas Interparroquial de Arousa.

Añadió que todo esto es posible «gracias a la colaboración de muchas personas de Arousa» y que «es un trabajo que te tiene que apasionar, porque es muy duro», haciendo alusión al no poder dar respuesta a todos los problemas que se les plantean cada día. Confesaron que «muchos vienen solo por recibir un abrazo».