A Illa da luz verde a la inversión de más de 1,3 millones en saneamiento

Más de 1,3 millones de euros para la mejora y modernización del alcantarillado en A Illa. La junta de gobierno de ese Concello dio ayer luz verde al convenio de colaboración con Augas de Galicia que va a permitir la ejecución del proyecto de mejora del saneamiento en el municipio, un ambicioso proyecto que va a permitir la construcción de un nuevo sistema de colectores separativos para aguas residuales y pluviales. La actuación tendrá como principal objetivo reducir, de manera significativa y controlada, los vertidos a la ría de Arousa, solucionando los problemas de infiltración del agua marina y mejorando la eficiencia de la depuración.

La intervención se enmarca en el Programa Galicia FEDER 2021-2027 y contribuye a uno de los principales objetivos que se marca la Unión Europea, el de una Europa más verde, hipocarbónica y resiliente. No en vano, la ejecución de la actuación no solo busca mejorar las infraestructuras de saneamiento, sino que se alinea con el compromiso de alcanzar un buen estado ecológico de las aguas y de los ecosistemas asociados en la comarca de O Salnés. El alcalde de A Illa, Luis Arosa, destacaba ayer la trascendencia del convenio para el futuro del municipio ya que «supone un paso histórico para la modernización del saneamiento, no solo por la mejora de un servicio básico, sino porque también supone mejorar la protección de la ría de Arousa, fundamental para la economía de este concello».

El presupuesto total de la actuación será de 1.317.555 e implicará a tres administraciones, aportando el Gobierno central y la Xunta el 80% de la inversión y asumiendo el Concello el 20% restante (263.511 euros). La aportación económica que realizará el Concello será en tres anualidades a partir de 2026 y comenzará en 40.048 euros para abonar 111.731 en los dos años siguientes.

El proyecto viene a complementar una de las grandes obras que se están acometiendo en A Illa, la construcción de la nueva Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) en Niño do Corvo. Esta actuación está siendo acometida por la empresa pública Acuaes y supone una inversión de 8,5 millones de euros, cuya finalidad es acabar con los problemas de depuración que existían en la EDAR de A Illa, deficiencia que llevó a la Unión Europea a advertir a España de una posible sanción.