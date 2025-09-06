La Festa do Polbo levanta el telón en O Cantiño
El evento está organizado por el club Ximnasia Rítmica Arousa para conseguir fondos
El paseo de O Cantiño se despide de un verano cargado de eventos gastronómicos con la Festa do Polbo, que inició ayer su actividad con varias presentaciones a precios populares en los que el cefalópodo es el principal ingrediente.
El evento está organizado por el Club Ximnasia Rítmica Arousa, que también organizó la Festa da Ameixa Roxa el pasado fin de semana, y el objetivo es conseguir fondos con los que afrontar la próxima temporada.
Aunque el evento ya se celebra en el mes de septiembre, cuando la presencia de turistas ya no es tan evidente, el paseo de O Cantiño mantuvo ayer, durante toda la jornada, una importante afluencia de comensales, la mayor parte de ellos, interesados en degustar el pulpo á feira o el estilo á Illa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Al menos seis detenidos en una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en Arousa
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia
- La operación Olimpia finaliza con la intervención de dos toneladas de droga y once detenidos, seis en O Salnés
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»
- Vilaxoán pesca en las aguas revueltas de Carril
- Una batea «centinela» de la ría de Arousa monitoriza en tiempo real el cultivo del mejillón gallego
- Rías Baixas alcanza los 7 millones de kilos en una vendimia lastrada por la lluvia
- La red desarticulada en Arousa hacía acopio en Galicia de cocaína introducida por Portugal y la ocultaba en pieles de bovino