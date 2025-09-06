Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Festa do Polbo levanta el telón en O Cantiño

El evento está organizado por el club Ximnasia Rítmica Arousa para conseguir fondos

Un pulpeiro trabajando ayer en la Festa do Polbo da Illa / Iñaki Abella

R. A.

A Illa

El paseo de O Cantiño se despide de un verano cargado de eventos gastronómicos con la Festa do Polbo, que inició ayer su actividad con varias presentaciones a precios populares en los que el cefalópodo es el principal ingrediente.

El evento está organizado por el Club Ximnasia Rítmica Arousa, que también organizó la Festa da Ameixa Roxa el pasado fin de semana, y el objetivo es conseguir fondos con los que afrontar la próxima temporada.

Aunque el evento ya se celebra en el mes de septiembre, cuando la presencia de turistas ya no es tan evidente, el paseo de O Cantiño mantuvo ayer, durante toda la jornada, una importante afluencia de comensales, la mayor parte de ellos, interesados en degustar el pulpo á feira o el estilo á Illa.

TEMAS

