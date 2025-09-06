Sigue abierto el plazo de ayudas al emprendimiento en Vilagarcía
R. A.
Vilagarcía
El Ayuntamiento de Vilagarcía mantiene abierto el plazo de solicitud de ayudas por la creación de empresas. La partida total es de 60.000 euros, que se repartirá en cuantías que pueden llegar a los 2.500 euros por emprendedor. Las bases y los plazos pueden consultarse en su web y de forma física en la Casa Consistorial.
