Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue abierto el plazo de ayudas al emprendimiento en Vilagarcía

R. A.

Vilagarcía

El Ayuntamiento de Vilagarcía mantiene abierto el plazo de solicitud de ayudas por la creación de empresas. La partida total es de 60.000 euros, que se repartirá en cuantías que pueden llegar a los 2.500 euros por emprendedor. Las bases y los plazos pueden consultarse en su web y de forma física en la Casa Consistorial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents