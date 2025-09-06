El dúo gallego Bala promete el mejor rock esta noche en Carril

El Ameixa Rock invadirá Carril este fin de semana con mucha música en la Alameda. El festival dará el pistoletazo de salida esta tarde a partir de las 19.30 horas y se extenderá hasta mañana, con entrada gratuita.

Bala, el dúo gallego formado por Ánxela Baltar y Violeta Mosquera, será el plato fuerte de la primera jornada.

Estas «dos amigas que se juntaron en 2013 con el único propósito de pasarlo bien», tal y como ellas mismas dicen, acaban de publicar su último disco, «Bestia».

«Se trata de uno de los referentes gallegos de la música rock», afirman desde la organización, aunque recuerdan que «también se mueven por el grunge, el hardcore o el metal». Su actuación comenzará a las 23.30 horas.

La fiesta arranca cuatro horas antes con una «pinchada» de la mano de Colectivo Bello Verano, que repite tras hacer sonar clásicos de los años 60, 70 y 80 el año pasado.

Más tarde, subirá al escenario Noite Pechada con su «rock castizo». Justo antes de la actuación estelar de la noche, A banda do Elías rendirá tributo a Los Suaves. La jornada cerrará con una última «pinchada».

Para mañana se espera una sesión vermú a partir de las 13.30 horas con el guitarrista Suso Aboy en la plaza da Liberdade. Ya por la tarde, será el turno de la segunda sesión del Colectivo Bello Verano.

«El propio día, en función del tiempo, decidiremos si es en la playa da Covacha, como el año pasado, que tuvo mucho éxito, o si es necesario cancelarlo», explicó Elpidio Costa, miembro de la organización del festival.

El Ameixa Rock cuenta con un crowdfunding a través de Verkami para que quien esté interesado pueda hacer una donación y colaborar con la organización del festival.

Además, ofrecerá merchandising a través de su página web y también tendrán un puesto habilitado en Carril.

Excursiones a Cortegada

Incluso, la organización colabora con la empresa carrilexa Corticata en la programación de tres salidas a la isla de Cortegada.

Las de hoy para las 11.30 y las 16.30 horas se mantienen porque el pronóstico «promete tiempo seco hasta la noche», anuncian.

Sin embargo, la previsión para mañana es de lluvia, por lo que se decidirá en el día si se aplaza o no. Será la empresa la que contacte con los inscritos para notificarles la decisión.