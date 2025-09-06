El Curtas Festival escoge al exitoso director Paco Plaza como su «Mestre do Fantástico»

Paco Plaza estará presente en Vilagarcía para recoger el premio honorífico del festival internacional de cine fantástico y de terror de Galicia.

Curtas Festival do Imaxinario ha presentado el primero de los premios honoríficos de su 53 edición. El director valenciano cuenta con grandes éxitos del cine de terror español reciente, lo que le ha llevado a recibir el premio Mestre do Fantástico «por su inestimable contribución al género», explican desde la organización del evento.

Comenzó su carrera con títulos como «Tropismos» (1995), «Abuelitos» (1999) y «Puzzles» (2001). En 2002, dirigió su primer largometraje, «El segundo nombre», que le hizo ganar el premio Mèliès de plata al mejor largometraje de género fantástico europeo en el Festival de Sitges.

«Romasanta: la caza da bestia» (2004) con Julian Sands y Elsa Pataki, relataba una historia de un pueblo en la Galicia de 1850 basada en «O Lobishome Galego» de Manuel Blanco Romasanta.

Se consagró en 2007 con la exitosa saga «Rec» y más adelante con títulos como «Verónica» (2016), «Quien a hierro mata» (2019), «La abuela» (2021) o «Hermana muerte» (2022).