Conciertos del Marisco: La La Love You, León Benavente y Siloé
También se espera a Las Ninyas del Corro, De Ninghures y numerosos grupos locales
Siempre se dijo que lo fuerte de la Festa do Marisco es la materia prima que se saborea en el recinto de O Corgo, su relación calidad/precio y la posibilidad de disfrutar de la cocina local en los diferentes hoteles y restaurantes, además de poder disfrutar de los catamaranes y otros encantos.
Lo que nunca ha resaltado tanto como en otras localidades fueron los Conciertos del Marisco. Y este año tampoco son tan espectaculares como muchos podrían desear.
Fue ayer cuando se presentó el cartel, capitaneado por formaciones como La La Love You, que ya han actuado en la comarca recientemente y un viejo conocido de los arousanos como León Benavente.
Junto a los citados, que actuarán el 11 y el 4 de octubre, respectivamente, aparecen esos mismos días Leria y Alberto & García.También aparecen en el cartel Las Ninyas del Corro, El Bugg, De Ninghures y Siloé. Además de grupos como Os Carismáticos y dj’s como Manu TF, Nanein y Jota & Purpy.
Grupos de casa
Entre lo mejor de los Conciertos del Marisco es de destacar la presencia de formaciones locales como Cinco en Zocas, Fla-Meco, Os Firrás y A Banda do Sequío, a los que se suman Caballito y Freshkiños.
Dicen en el Concello que con esta programación la Festa do Marisco convertirá a O Grove en «epicentro de la fiesta, del marisco y de la música».
Suscríbete para seguir leyendo
- Al menos seis detenidos en una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en Arousa
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia
- La operación Olimpia finaliza con la intervención de dos toneladas de droga y once detenidos, seis en O Salnés
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»
- Vilaxoán pesca en las aguas revueltas de Carril
- Una batea «centinela» de la ría de Arousa monitoriza en tiempo real el cultivo del mejillón gallego
- Rías Baixas alcanza los 7 millones de kilos en una vendimia lastrada por la lluvia
- La red desarticulada en Arousa hacía acopio en Galicia de cocaína introducida por Portugal y la ocultaba en pieles de bovino