Conciertos del Marisco: La La Love You, León Benavente y Siloé

Siempre se dijo que lo fuerte de la Festa do Marisco es la materia prima que se saborea en el recinto de O Corgo, su relación calidad/precio y la posibilidad de disfrutar de la cocina local en los diferentes hoteles y restaurantes, además de poder disfrutar de los catamaranes y otros encantos.

Lo que nunca ha resaltado tanto como en otras localidades fueron los Conciertos del Marisco. Y este año tampoco son tan espectaculares como muchos podrían desear.

La Festa do Marisco de O Grove, esta mañana. / Concello do Grove

Fue ayer cuando se presentó el cartel, capitaneado por formaciones como La La Love You, que ya han actuado en la comarca recientemente y un viejo conocido de los arousanos como León Benavente.

Junto a los citados, que actuarán el 11 y el 4 de octubre, respectivamente, aparecen esos mismos días Leria y Alberto & García.También aparecen en el cartel Las Ninyas del Corro, El Bugg, De Ninghures y Siloé. Además de grupos como Os Carismáticos y dj’s como Manu TF, Nanein y Jota & Purpy.

Grupos de casa

Entre lo mejor de los Conciertos del Marisco es de destacar la presencia de formaciones locales como Cinco en Zocas, Fla-Meco, Os Firrás y A Banda do Sequío, a los que se suman Caballito y Freshkiños.

Dicen en el Concello que con esta programación la Festa do Marisco convertirá a O Grove en «epicentro de la fiesta, del marisco y de la música».