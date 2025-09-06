Cierran el albergue de Carril por desprendimientos dos meses después de su apertura

Turismo de Galicia acordó ayer cerrar de manera cautelar el albergue de peregrinos Andrés Fernández García de Carril, en Vilagarcía de Arousa, tras «certificar el desprendimiento de unas porciones de forjado del techo del establecimiento». Cabe recordar que abrió sus puertas a principios de julio.

La Xunta explica que ha tomado esta medida cautelarmente después de que los técnicos del Xacobeo revisaran las instalaciones y también lo hiciera una empresa externa especializada. En los dos casos y a falta del informe definitivo por parte de esta empresa, «se recomienda su cierre para evitar cualquier tipo de peligro para los usuarios y así garantizar la seguridad de los usuarios».

Se prevé que este cierre sea provisional mientras no se reciba el informe definitivo de la empresa externa que será lo que determine las medidas reparatorias necesarias para garantizar una apertura y un funcionamiento seguro de las instalaciones.

Cabe recordar que el inmueble fue cedido por el Concello de Vilagarcía de Arousa el pasado mes de marzo y «fue necesario, por parte de Turismo de Galicia, dotarlo de material y dar de alta los distintos servicios para su puesta en funcionamiento», detallan desde Turismo de Galicia.