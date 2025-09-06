A Carreira de Leo comienza a calentar motores para octubre
La prueba solidaria e inclusiva ya cuenta con más de 300 inscritos, aunque aspira a alcanzar los 2.000
El Auditorio de la Casa da Cultura de O Mosteiro, en el municipio de Meis, fue el escenario de la presentación de una nueva edición de A Carreira de Leo, una iniciativa solidaria que, este año, dedicará los ingresos que obtenga a dos colectivos de afectados por enfermedades raras: la Asociación Española de Enfermos de Alexander y la Asociación Duchenne Parent Project. El acto que se celebró ayer contó con la presencia del periodista Terio Carrera y de la presentadora Fátima Pego, así como de los organizadores de A Carreira de Leo y de las asociaciones de afectados de estas enfermedades con el objetivo de darles voz, visibilizarlos y abordar sus necesidades. La carrera y la andaina se van a celebrar el 5 de octubre por los mismos recorridos de los últimos años y, aunque ya se han inscrito 300 participantes, el objetivo es alcanzar los 2.000 de la pasada edición. Entre esos participantes han confirmado su participación miembros de la asociación Discamino; el padrino de esta edición será Eric Domingo, que ha corrido con su madre, enferma de ELA varios maratones y entrado en el libro de los Récord Guinnes por ello; y Empujando Sonrisas, un colectivo de A Coruña que está preparando un trail en Argentina. Además de las pruebas deportivas también habrá música y actividades.
