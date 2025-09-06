Las biotoxinas cierran seis de cada diez polígonos bateeiros

Con el mejillón en su mejor momento en buena parte de las zonas de producción, la llegada anticipada del afloramiento costero otoñal provoca la entrada en las rías de una ingente cantidad de nutrientes a los que, como es habitual, acompaña una no menos notable presencia de fitoplancton portador de biotoxinas.

Y eso se traduce en un progresivo cierre de viveros flotantes dedicados al cultivo de moluscos bivalvos en las Rías Baixas.

Tanto es así que ayer por la tarde estaban cerrados 33 polígonos centrados en el cultivo de mejillón, lo cual es tanto como tener inutilizados temporalmente a seis de cada diez.

Así transcurren las jornadas de puertas abiertas organizadas por la Consellería do Mar en el Intecmar, bajo dirección de Covadonga Salgado. / Noé Parga

Dicho de otra forma, que únicamente quedaban 19 aptos para la extracción y comercialización del «oro negro» de batea, como eran los dos de Sada, en la ría de Ares-Betanzos, uno de los tres de Muros-Noia y tres de los doce de la ría de Vigo (Redondela A, Redondela B y Redondela C).

También seguían abiertos trece de los veinticuatro con los que cuenta Arousa: los Pobra G, A, B, C, D, E.1 y E.2, y los Vilagarcía A, B1, B2, A2, A1 y Cambados B.

Pero lo importante ahora son los cierres, que también afectan al polígono de Baiona y a los tres polígonos de Muros, y que en la productiva ría arousana bloquean las bateas del Ribeira B y Ribeira C, del Pobra H, de los Cambados C Norte y Sur, Cambados D, Grove A y los Grove C1, C2, C3 y C4.

Todo esto se debe, como ya se avanzó hace semanas en FARO DE VIGO, a una inusual combinación de biotoxinas, ya que coinciden en el tiempo y en las mismas zonas tanto las lipofílicas del género diarreico (DSP, por las siglas de Diarrhetic Shellfish Poison), como la toxina amnésica (ASP, por las siglas de Amnesic Shellfish Poison) y la paralizante (PSP, Paralytic Shellfish Poison).

De ahí que sigan cerrados los ocho polígonos de que dispone la ría de Pontevedra y que entre el jueves y ayer, sin ir más lejos, se prohibiera la extracción de mejillón a causa de la PSP en el Cangas E, el Redondela D, Redondela E y Vigo A, en la ría viguesa.

Este es uno de los mapas que utiliza el Intecmar para mostrar el mayor o menor avance de las células tóxicas. Este en concreto se refiere a los dinoflagelados conocidos como «Dinophysis acuta», uno de los causantes de la toxina diarreica (DSP). Como se puede deducir, cuanto más grandes y más oscuros son los círculos, mayor es la incidencia de las biotoxinas marinas en esas zonas en concreto. Por tanto, mayor es la posibilidad de cerrar bateas de mejillón y ostra, así como bancos de infaunales como la almeja, navaja y longueirón. Queda claro, por tanto, que Pontevedra y Arousa están ahora bajo una importante presión de toxinas lipofílicas como la diarreica. / M. Méndez

Al tiempo que se cerraban por lipofílicas o diarreica el Cangas C, Cangas D, Grove A, Cambados D y Cambados C, tanto Norte como Sur.

Los últimos informes técnicos sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar confirman la tendencia al alza de las células.

DSP

Los dinoflagelados del género «Dinophysis», que provocan la diarreica (DSP) y entre los cuales destacan el «Acuminata», el «Caudata» y «Dinophysis acuta», van en aumento en las estaciones costeras de Baiona y Mugardos.

E idéntica tendencia al alza ha detectado el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar) en las estaciones oceanográficas de Liméns, Moaña, Chapela y Estación Fija, todas ellas en la ría de Vigo; en las de Combarro, Bueu, Raxó, Aldán Interior y Festiñazo, de la ría de Pontevedra; y en las arousanas Boca da Ría, Cabío, Cabo de Cruz, Xidoiros, O Grove, Meloxo y Aguiño.

En cuanto a los dinoflagelados «Alexandrium» y «Gymnodinium catenatum», que son el sustento de la PSP, decir que los primeros fueron a más en Moaña, Rande, Chapela, Samil, Combarro y Camariñas, mientras que los segundos aumentaron en las estaciones de control de Langosteira, Combarro, Aldán, Bueu, Raxó, Tambo, Festiñazo, Ons y Boca Norte de la ría de Pontevedra. Así como en Cabío, O Grove y la estación arousana de Boca da Ría.