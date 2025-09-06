Las biotoxinas cierran seis de cada diez polígonos bateeiros
Ayer por la tarde estaban cerrados los ocho de la ría de Pontevedra, once de la de Arousa y nueve en Vigo
Con el mejillón en su mejor momento en buena parte de las zonas de producción, la llegada anticipada del afloramiento costero otoñal provoca la entrada en las rías de una ingente cantidad de nutrientes a los que, como es habitual, acompaña una no menos notable presencia de fitoplancton portador de biotoxinas.
Y eso se traduce en un progresivo cierre de viveros flotantes dedicados al cultivo de moluscos bivalvos en las Rías Baixas.
Tanto es así que ayer por la tarde estaban cerrados 33 polígonos centrados en el cultivo de mejillón, lo cual es tanto como tener inutilizados temporalmente a seis de cada diez.
Dicho de otra forma, que únicamente quedaban 19 aptos para la extracción y comercialización del «oro negro» de batea, como eran los dos de Sada, en la ría de Ares-Betanzos, uno de los tres de Muros-Noia y tres de los doce de la ría de Vigo (Redondela A, Redondela B y Redondela C).
También seguían abiertos trece de los veinticuatro con los que cuenta Arousa: los Pobra G, A, B, C, D, E.1 y E.2, y los Vilagarcía A, B1, B2, A2, A1 y Cambados B.
Pero lo importante ahora son los cierres, que también afectan al polígono de Baiona y a los tres polígonos de Muros, y que en la productiva ría arousana bloquean las bateas del Ribeira B y Ribeira C, del Pobra H, de los Cambados C Norte y Sur, Cambados D, Grove A y los Grove C1, C2, C3 y C4.
Todo esto se debe, como ya se avanzó hace semanas en FARO DE VIGO, a una inusual combinación de biotoxinas, ya que coinciden en el tiempo y en las mismas zonas tanto las lipofílicas del género diarreico (DSP, por las siglas de Diarrhetic Shellfish Poison), como la toxina amnésica (ASP, por las siglas de Amnesic Shellfish Poison) y la paralizante (PSP, Paralytic Shellfish Poison).
De ahí que sigan cerrados los ocho polígonos de que dispone la ría de Pontevedra y que entre el jueves y ayer, sin ir más lejos, se prohibiera la extracción de mejillón a causa de la PSP en el Cangas E, el Redondela D, Redondela E y Vigo A, en la ría viguesa.
Al tiempo que se cerraban por lipofílicas o diarreica el Cangas C, Cangas D, Grove A, Cambados D y Cambados C, tanto Norte como Sur.
Los últimos informes técnicos sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar confirman la tendencia al alza de las células.
DSP
Los dinoflagelados del género «Dinophysis», que provocan la diarreica (DSP) y entre los cuales destacan el «Acuminata», el «Caudata» y «Dinophysis acuta», van en aumento en las estaciones costeras de Baiona y Mugardos.
E idéntica tendencia al alza ha detectado el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar) en las estaciones oceanográficas de Liméns, Moaña, Chapela y Estación Fija, todas ellas en la ría de Vigo; en las de Combarro, Bueu, Raxó, Aldán Interior y Festiñazo, de la ría de Pontevedra; y en las arousanas Boca da Ría, Cabío, Cabo de Cruz, Xidoiros, O Grove, Meloxo y Aguiño.
En cuanto a los dinoflagelados «Alexandrium» y «Gymnodinium catenatum», que son el sustento de la PSP, decir que los primeros fueron a más en Moaña, Rande, Chapela, Samil, Combarro y Camariñas, mientras que los segundos aumentaron en las estaciones de control de Langosteira, Combarro, Aldán, Bueu, Raxó, Tambo, Festiñazo, Ons y Boca Norte de la ría de Pontevedra. Así como en Cabío, O Grove y la estación arousana de Boca da Ría.
Suscríbete para seguir leyendo
- Al menos seis detenidos en una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en Arousa
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia
- La operación Olimpia finaliza con la intervención de dos toneladas de droga y once detenidos, seis en O Salnés
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»
- Vilaxoán pesca en las aguas revueltas de Carril
- Una batea «centinela» de la ría de Arousa monitoriza en tiempo real el cultivo del mejillón gallego
- Rías Baixas alcanza los 7 millones de kilos en una vendimia lastrada por la lluvia
- La red desarticulada en Arousa hacía acopio en Galicia de cocaína introducida por Portugal y la ocultaba en pieles de bovino