Aprometur describe y lamenta la «caótica» situación de O Grove

Después de que se pronunciaran en la misma dirección todos los grupos políticos de la oposición, Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes), vecinos y hosteleros a título particular, ahora es la Asociación para a Promoción Meca do Turismo (Aprometur) la encargada de poner la guinda al pastel de las críticas por la «caótica» situación que atraviesa el Concello de O Grove.

En un comunicado dirigido al alcalde, esta entidad enumera uno a uno multitud de problemas y deficiencias, empezando por denunciar la precaria situación de la Policía Local, lo cual da lugar a «robos y peleas» ante los que «no hay nadie a quién llamar». Al igual que sucede con la Guardia Civil.

Los problemas en la red viaria, atascos, carencia de aparcamientos y la carencia del servicio de grúa municipal también integran las críticas.

Vehículos vivienda estacionados en O Grove. / Noé Parga

Al igual que «carreteras en mal estado, señales de tráfico inservibles» y el tantas veces referido descontrol de las autocaravanas.

Baldosas rotas en calles peatonales, aceras invadidas por maleza, mobiliario urbano «sin mantenimiento», y parques cuyo deterioro resulta «peligroso» forman parte también del listado de problemas detectado por Aprometur.

Que no se olvida de denunciar suciedad, vertidos descontrolados en los montes, existencia de «contenedores asquerosos y desbordados», iluminación pública «deficiente» y «obras interminables que ocupan durante mucho tiempo grandes zonas públicas del pueblo».

En el momento de aludir a la situación que atraviesa O Grove, Aprometur no solo critica al Concello, sino también a la Xunta. Sobre todo cuando incide en la necesidad de dotar de más médicos al centro de salud.

Para continuar lamentando el estado de los paseos marítimos, miradores y observatorios de aves, la reducción del número de socorristas en las playas o el desaprovechamiento de bienes como los lavaderos públicos, los molinos de río e incluso el Museo de la Pesca y la Salazón de Punta Moreiras.