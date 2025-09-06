El alcalde de Catoira alega que la pirotecnia acumula material explosivo ilegal

La historia del taller de pirotecnia de Coaxe, en el municipio de Catoira, parecía acabarse para siempre cuando el pasado mes de junio, una sentencia judicial firme ordenaba su cierre, confirmando la orden de paralización que pesaba sobre este almacén desde abril de 2024.

Pero no fue así, y apenas tres meses después vuelve a la palestra, tras detectarse que ese almacén acumula material explosivo.

Al parecer, un informe de la Guardia Civil indica que en esas instalaciones se encontraron 579,53 kilos de materia explosiva almacenada con posterioridad la medida de prohibición absoluta de uso o actividad.

Así lo denuncia públicamente el alcalde nacionalista de la localidad vikinga, Xoán Castaño, cuando anuncia que, por esa razón, el día 19, a las 10.00 horas, se precintará el citado galpón.

Y deberá mantenerse ese precinto «hasta que haya una resolución firme sobre el expediente de legalización de las obras y la ejecución del derribo de la construcción, que llegará en próximas semanas».

Todo esto sale a relucir después de que el Concello detectara «que la empresa Pirogal tiene acumulado material explosivo en el interior de ese almacén de la parroquia de Dimo –relata el regidor–, por lo que ya hemos informado a la Fiscalía del incumplimiento de la prohibición de actividad, por si fuera constitutivo de un delito de desobediencia, lo cual sería una temeridad que este Concello tiene la obligación de impedir con todos los medios a su alcance».

En esta línea, Castaño reitera que la pirotecnia «supone un gravísimo riesgo para los vecinos y los usuarios de las instalaciones», máxime teniendo en cuenta que el galpón está en un monte donde recientemente se registró un incendio.

De ahí que seguir usándolo como almacén de pirotecnia «sea casi una provocación, por lo que vamos a actuar con total contundencia y determinación», asegura el alcalde de Catoira.

Y la primera acción, cabe insistir, será la ejecución del precinto, en la que Castaño espera contar con la presencia de la Guardia Civil «para que certifique el contenido del interior del galpón y se haga cargo del material pirotécnico, si es que Pirogal no se lo lleva previamente».

Dicho esto, Castaño recuerda que Pirogal «agotó y perdió todas las vías legales disponibles para mantener abierto el galpón de Dimo, pues el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró firme la sentencia que calificaba de ilegal la construcción levantada en Coaxe y que obliga a su demolición».