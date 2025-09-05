La Xunta saca un concurso de ideas para unificar la imagen de los chiringuitos

Los cerca de 400 chiringuitos autorizados en las playas gallegas deberán ser «biosostenibles y desmontables» para que puedan integrarse en el paisaje de estos arenales y de las zonas costeras en las que se asientan. Así lo ha avanzado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que ayer anunció ante el local de Punta Furado, en A Illa que la Xunta impulsará un concurso de ideas arquitectónicas para definir un prototipo para el diseño de los mismos.

Los participantes podrán ser estudios de arquitectura y profesionales independientes, que tendrán de plazo hasta el próximo 17 de octubre para presentar sus propuestas y, a continuación, un jurado profesional escogerá las mejores antes de final de año. Este certamen repartirá 30.000 euros entre las tres ideas mejor valoradas y que contribuyan a definir un «estándar de bajo impacto ambiental y buena eficiencia energética».

«No queremos clonar Galicia ni hacer que todo sea igual, pero sí queremos hacer una Galicia donde los chiringuitos tengan unos mínimos», ha subrayado la conselleira. Desde A Illa, la titular de Medio Ambiente ha explicado que con esta medida Galicia quiere «repensar» el modelo de ocupación y uso de su litoral tras lograr la cesión de competencias para su gestión por parte del Gobierno.

Desde que la Xunta recibió esas competencias para gestionar su litoral se han tramitado ya más de 300 expedientes, la conselleira ha reiterado que las infraestructuras en la costa deben «minimizar su impacto ambiental e integrarse armónicamente» en el paisaje. Los chiringuitos, en concreto, ha sostenido Ángeles Vázquez, «deben evolucionar» y convertirse en instalaciones «sostenibles y adaptadas al medio natural que los rodea», si bien habrá que tener en cuenta también la normativa urbanística de cada municipio a la hora de desarrollar el proyecto. El objetivo de este concurso de ideas es que «como punto de partida» haya uno o varios puestos modelo que sirvan como referencia para transformar estas instalaciones que, como máximo, pueden ocupar 70 metros cuadrados, 50 para terraza y 20 para cocina, almacén o baños.

La Xunta considera «fundamental» que los chiringuitos puedan readaptarse en materia arquitectónica y de uso de materiales, así como en sus sistemas de abastecimiento y gestión de residuos, en consumo energético y en su relación con los ecosistemas litorales. Esta iniciativa busca que tengan una mayor calidad, sean más sostenibles, ofrezcan mejores servicios y utilicen materiales propios de cada zona porque, según la conselleira, «sabemos que tenemos que cuidar el entorno pero también tenemos que disfrutar de él». La idea es que todos sigan la misma estética, si bien se diferenciarán «entre los que son temporales y los que son permanentes» y también entre los que estén situados en playas más urbanas y en arenales más naturales. A este respecto, Vázquez ha avanzado que el gobierno gallego estudia aprobar una linea de ayudas para que los responsables de estos chiringuitos pueda asumir esta adaptación. La intención es que todo el trabajo en torno a este «chiringuito gallego» esté terminado de cara a la próxima primavera.