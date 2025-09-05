Vilaxoán se prepara para un Revenidas «diverso, inclusivo y de calidad»

Del 11 al 13 de septiembre, Vilaxoán acogerá uno de sus eventos más especiales a lo largo del año: el festival Revenidas. El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela afirmó en la presentación del certamen que «pocos eventos están tan apegados al territorio como las Revenidas a Vilaxoán, no se entiende el uno sin el otro», expresó ayer.

Se trata de una cita musical de gran reconocimiento, marcada en rojo en el calendario de sus visitantes, que cerrará el verano en la comarca.

El cartel de conciertos es de los más ambiciosos, con la presencia de Fermín Muguruza, Lendakaris Muertos, Dakidarría o The Rapants, entre otros artistas.

Todos ellos pondrán a bailar a los «miles de asistentes que se esperan en la localidad marinera durante ese fin de semana», aseguran desde el Concello de Vilagarcía.

Sardiñada para el domingo

A mayores, y como ya es habitual durante el desarrollo de esta celebración, el domingo 13, la fiesta continúa con la tradicional sardiñada popular, para la que se preparará aproximadamente una tonelada de pescado, y, como no, habrá más música.

El regidor añadió que «es un orgullo poder estar presentando una nueva edición del Revenidas», que forma parte del VGA365, la marca paraguas creada para promocionar «el talento y la implicación de los vecinos que sacan adelante eventos como este en la ciudad, que son muchos», agregó.

La organización presenta un cartel de lo más «diverso, inclusivo y de calidad». Se llevarán a cabo más de una treintena de actuaciones durante el transcurso del fin de semana.

Cuentan con la presencia de grupos internacionales, como los italianos Talco, «uno de los nombres más influyentes de la escena de los skapunk a nivel mundial», que ya ha participado en ediciones anteriores.

Este festival brinda a sus asistentes la oportunidad de ver conciertos completamente únicos en Galicia. Uno de ellos será el de la banda alicantina de metal Scila, además de la presentación de nuevos trabajos, como el que lanzará el grupo Búhos, titulado «Sempre dempeus».

El cartel de artistas es extenso, incluyendo talento local a bordo, de la mano de una discoteca móvil, que pinchará a los largo de los tres días del festival. También participará en el festival Mekanika Rolling Band animando la sardinada del domingo.

El último día deleitarán al publico As do Xeito, la orquesta Bravú Xangai y Terrae. Incluso habrá más actividades como la «Gala do Circo Solidario» y un concierto de punk dedicado directamente al público infantil.

«El festival es del pueblo y para el pueblo», expresó el organizador del festival Revenidas, Xoán Quintáns.

Las personas interesadas pueden adquirir aún el abono para los tres días de la celebración o entradas de carácter individual a través de la web del festival.