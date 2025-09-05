Vilagarcía prohibe el baño en A Concha por niveles altos de E. coli
La medida se mantendrá hasta conocer los resultados de las últimas analíticas
Vilagarcía
El Concello de Vilagarcía ha prohibido el baño en la playa de A Concha hasta nuevo aviso después de que un análisis rutinario arrojara una concentración de bacteria Escherichia Coli «superior al recomendado».
Este se realizó el pasado martes, día 2, y la medida se mantendrá hasta conocer los resultados de los siguientes controles, que espera lleguen el lunes o martes. La concentración detectada fue de 1.652 cuanto tiene que ser igual o inferiora 800 NMP/100 ml.
