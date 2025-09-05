Vilagarcía prohibe el baño en A Concha por niveles altos de E. coli

El Concello de Vilagarcía ha prohibido el baño en la playa de A Concha hasta nuevo aviso después de que un análisis rutinario arrojara una concentración de bacteria Escherichia Coli «superior al recomendado».

Este se realizó el pasado martes, día 2, y la medida se mantendrá hasta conocer los resultados de los siguientes controles, que espera lleguen el lunes o martes. La concentración detectada fue de 1.652 cuanto tiene que ser igual o inferiora 800 NMP/100 ml.