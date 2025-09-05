Valga prepara para Cambridge en su Escuela de Idiomas
Las clases comenzarán el 1 de octubre desde 50 euros mensuales para los empadronados
La Escuela Municipal de Idiomas de Valga arrancará a principios de octubre con cursos de inglés que serán impartidos en el auditorio por profesores del Centro de Idiomas Waterford. Podrán participar personas de cualquier edad interesadas en mejorar su nivel.
El plazo de matrícula ya está abierto y para inscribirse deben contactar con el centro a través del correo electrónico cdiwaterford@hotmail.com o mediante el siguiente teléfono 986 851 225.
El curso irá desde el 1 de octubre hasta finales de junio, coincidiendo con las vacaciones del calendario escolar.
Los precios son de 50 euros mensuales para los empadronados en Valga y 55 para los que no lo estén. Las clases consistirán en dos horas semanales por las tardes de los martes y jueves. El objetivo es prepara a los estudiantes para los exámenes de Cambridge.
