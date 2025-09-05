El TSXG desestima un recurso contra el CIFP Fontecarmoa por discriminación

El TSXG ha desestimado el recurso presentado por un exalumno del CIFP Fontecarmoa por su exclusión de un ciclo de movilidad sostenible y segura del que no pudo realizar las prácticas con motivo de una discapacidad del 33% y una incapacidad total para ejercer la que fue su profesión, conductor de autobús, que tiene reconocidas.

Su sentencia da la razón a la Consellería de Educación y al centro señalando que estuvo causada por falta de aprovechamiento al no poder completar todo lo exigido por la normativa para «alcanzar las capacidades y aptitudes requeridas» para lograr el título profesional de esta formación como profesor de autoescuela.

Así, rechaza lo alegado por el recurrente de que fue un caso de discriminación, pues «no es un acto de discriminación, sino la aplicación de la normativa». Para ello se basa en pruebas como los informes de la tutora, la empresa donde fue enviado a hacer prácticas y el de Inspección Educativa, recogiendo que el primer día avisó de que no podía hacer esfuerzos físicos «ni acercarse a ningún vehículo» y que «solo desea realizar tareas de oficina y trabajos de formación en el aula», algo que le negaron por contar con personal para ello y por carecer aún del título, respectivamente. De hecho, lo rechazaron; porque «no puede hacer la mayor parte de las tareas de realización diaria» de los profesores de formación vial.

El exalumno defendió que había informado de su condición, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia señala que el momento en que lo advirtió no es lo relevante, «sino las limitaciones» que tenía para cumplir el currículum del ciclo que le «era conocido» y «requiere realizar algún esfuerzo físico, como el módulo de primeros auxilios y la conducción de vehículos pesados».