Tímida recuperación de la nécora en las lonjas: 33 toneladas en dos meses

La campaña de la nécora iniciada el pasado 1 de julio permite observar cierto repunte en las capturas respecto al ejercicio anterior.

Tras los dos primeros meses de actividad, los registros aún provisionales en poder de la plataforma tecnológica Pesca de Galicia indican que se subastaron en toda la comunidad 40 toneladas, por importe de 840.000 euros. Es decir, 1 tonelada y 50.000 euros más que en julio y agosto de 2024.

Las zonas de producción que mejor se han comportado, una vez más, fueron las de Vigo y Arousa, que prácticamente calcan sus resultados, con 9 toneladas de nécora en cada caso y facturaciones totales de 266.000 y 283.000 euros, respectivamente.

Viene a ser prácticamente lo mismo que un año antes, cuando Vigo colocaba en el mercado 8,5 toneladas y Arousa hacía lo propio con 8,3 toneladas, en aquella ocasión con ingresos de 252.000 y 258.000 euros, respectivamente.

En los dos primeros meses de la temporada actual también pueden destacarse las 5,3 toneladas de nécora de la Zona VII (Coruña-Ferrol), donde este crustáceo generó 102.000 euros.

Nécora a la venta en la plaza de abastos de Vilagarcía. / Iñaki Abella

Respecto a las demás zonas, decir que las de Costa da Morte y Pontevedra se acercaron a las 3 toneladas, en cada caso, con facturaciones respectivas de 45.000 y 56.000.

Se completa la relación con Muros, Fisterra y A Mariña, que se reparten 4 toneladas y 80.000 euros; siendo meramente testimoniales los 245 kilos de nécora subastados en Cedeira (7.000 euros).

Lonja a lonja

Analizando lo sucedido, lonja a lonja, destacan las de Vigo, con casi 6 toneladas y 150.000 euros; A Coruña, con 5,3 toneladas y 101.000 euros; y la de O Grove, que se acerca a las 4 toneladas y consigue la segunda mayor facturación de toda Galicia: 143.000 euros.

En esta «rula», como ya se explicó en otras ocasiones anteriores, los crustáceos cotizan siempre mucho más alto que en los demás puntos de primera venta.

En el caso de la nécora fue O Grove, precisamente, el puerto en el que se marcó el precio máximo, con 85 euros por kilo (más IVA). El tope fue de 68 en Vigo, 75 en Cangas, 81 en A Illa y 65 en Cambados, por citar algunos ejemplos.

Nécora en la plaza vilagarciana. / Iñaki Abella

El precio medio fue de 26 en la lonja viguesa, 36 en la meca y la isleña y de 35 euros por kilo en la subasta canguesa.

Tras O Grove aparecen la lonja de Ribeira, con 3 toneladas y 93.000 euros; la de Cangas, con 2,5 toneladas (88.000 euro) y Camariñas.

Muros, con 1,3 toneladas (25.000 euros), A Illa, con 931 kilos (34.000), Burela, Marín, Baiona y Malpica ocupan las siguientes posiciones del ranking.

En el que se asignan a Cambados 678 kilos de nécora subastados en julio y agosto, por importe de 13.000 euros (más IVA); y donde Bueu aparece con 625 kilos (9.400 euros), por delante de Corcubión y Portonovo, en este caso con 525 kilos que generaron 14.000 euros.

39 millones de euros en dos décadas

La nécora, que además de ser una de las especies más castigadas por el furtivismo es una de las tarjetas de presentación de los productos del mar gallego, sobre todo en verano, constituye también uno de los que mayor beneficio reportan a la flota.

En las dos últimas décadas las lonjas gallegas facturaron más de 39 millones de euros (más IVA) por la venta de 2.280 toneladas de este crustáceo.

Los años 2005 (129 toneladas), 2006 (126), 2017 (149) y 2020 (134 toneladas) fueron los mejores en cuanto a volumen y facturación, superando en cada ejercicio los 2 millones de euros, como también sucedió en 2021 y 2022.

Los peores años fueron los dos últimos, con 86 toneladas en 2023 y 73 toneladas en 2024, de ahí que haber mejorado en julio y agosto los registros del ejercicio precedente genere cierto optimismo.